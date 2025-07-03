صوت المكان، وهمس التراث، نسيج حكاية؛ نطق به تراثٌ حفظه الزمان، وخلده المكان، لأرض عظيمة مترامية الأطراف، تنثر في كل مدينة وقرية وهجرة دروساً تحكى، وآثاراً تدل على قيمة إنسانها، وأصالة معدنه، وجميل عاداته، في وطنٍ يحتضن ماضياً عريقاً، وحاضراً مبهراً، ومستقبلاً مشرقاً، «المملكة العربية السعودية».حكايات نسجت أبطالها عمروا الأرض، وتركوا بصمتهم عبر الزمان، ثم غادروا المكان؛ لتكون ذكرى مرت من هنا! تاركين أثراً يروى، وملامح تصف الحال، تجسّدت في تراث ملموس، منه الثابت والمنقول، ليكمل مسير النظم، ويروي الحنين لزمنه، ولتسرح بخيالك مع «الأثار» وما أنتجته من نقوش أثرية، و«العمران» وما حاكه من فنون باذخة، و«الحرف اليدوية» وما صاغته من أدوات تراثيةٍ استعان بها الإنسان على العيش، واستخدمها في زراعته ورعيه، ومتطلبات حياة عصره.كما تتلمس أصالته، وصدى همسه، ومحاكاة واقعه، وما اعتاده أهله، من خلال جميل الأثر حيث «التراث الثقافي غير المادي» في رحلة حُلُمٍ متيقظة، تتلذذ بعبق الماضي، وصدى صوته، وسحر مكنونه، وتنقل لنا معارفه المتعلقة بعصرة، والمهارات المتقنة لجيله، وأشكال التعبير عنها بروعة الأداء، وحفظ إرثه.تسجيل التراث وحفظه، وترميمه والعناية باستدامته، وإبرازه والفخر به، هو ما تنشده «هيئة التراث» من خلال جهودها باستخدام التقنيات المتعددة لتوثيق وتسجيل الأثار الثابتة والمنقولة، والمواقع التاريخية، والتنقيب والبحث والكشف عنه، وتقديم الدعم للحفاظ عليه، واستنساخ صوته؛ لتبرز لنا صوت المكان في أبهى حله، وتنقل للأجيال الحاضرة والقادمة عراقة هذا الوطن العظيم وما تحويه أرضه من ثراء، وما يخلده لها التاريخ من إرث عميق، يزيح لها الستار لتتربع بفخر على قمم الحضارة والتراث.