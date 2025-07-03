يكون العقل الإنساني في سنواته الأولى بالغ القابلية للتشكّل، إذ يشبه أرضاً خصبة تُنبت فيها أنماط التفكير والانفعال.وهذا التشكّل لا يتم في عزلة، بل يتكوّن من تداخلٍ دقيق بين العوامل الوراثية والاستعدادات الفطرية من جهة، والتأثيرات البيئية والتعلّم الاجتماعي من جهة أخرى، حيث يكتسب الطفل سلوكياته وخبراته من خلال الملاحظة والتقليد.ومع ذلك، لا يتفاعل جميع الأطفال بالطريقة نفسها، فالفروق الفردية كالمزاج والسمات الوراثية تُحدد مسارات التلقي والاستجابة، وتمنح لكل عقل طابعه الخاص.وتُعد الأفكار الموروثة، تلك التي تنتقل من جيل إلى آخر دون مساءلة أو مراجعة، من أقوى العوامل في تشكيل البنية النفسية للفرد.ورغم أنها لا تكون سلبية في جوهرها، إلا أن توظيفها في التلاعب النفسي وتغذية الحقد أو تبرير التعصّب يحوّلها إلى قيود ذهنية تقيّد نمو الوعي. فالخطورة لا تكمن في الفكرة ذاتها، بل في الطريقة التي تُلقَّن بها، وفي الأثر الانفعالي والسلوكي الذي تُعيد إنتاجه.ومن منظور علم النفس العصبي، فإن تكرار أنماط التفكير السلبي يُرسّخها في البنية العصبية، لتتحوّل إلى استجابات تلقائية يكرّرها الفرد دون وعي، فيغدو أسيرًا لانفعالات لم يخترها، بل تشرّبها بفعل البيئة والظروف المحيطة.وهنا تظهر أهمية الربط بين تكوين العقل وسياق العصر، حيث تلعب وسائل الإعلام، والخطاب الديني، والتعليم دوراً حاسماً في غرس البنية الثقافية وتشكيل علاقة الفرد بموروثه، سواء عبر تعزيز الفهم الواعي أو ترسيخ التلقائية غير المدروسة.تتجلّى قيمة التنظيم الانفعالي في قدرة الفرد على فهم انفعالاته والتعامل معها بوعي لا كقوى قاهرة. فالحرية العقلية لا تتحقق بنبذ التراث، بل بإعادة النظر فيه وتأمله بوعي ناقد، يراعي متغيرات الزمن، ويحدد ما يُستبقى وما يُتجاوز.يصبح قادراً على العبور من أسر الانفعالات الموروثة إلى رحابة الوعي الحر، ومن التفاعل الواعي مع الموروث إلى سيادة الذات المفكّرة.