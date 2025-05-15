زيارة دونالد ترمب للسعودية لم تكن زيارة عادية، كانت لحظة محورية تعكس تحوّلاً كبيراً في شكل العلاقة بين بلدين يملكان وزناً ثقيلاً في العالم.وحديث ترمب مع الأمير محمد بن سلمان كان ودياً وصريحاً، حين قال ترمب إن السعودية هي «الصخرة التي تدعم الاستقرار»، كان يرسل رسالة أن هناك فرصة لتغيير حقيقي في المنطقة، وأن السلام ليس وهماً.اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السعودية كأول محطة خارجية في ولايته الثانية له بعد سياسي واقتصادي، وهو إقرار بدور المملكة في ملفات الطاقة، الأمن، والتكنولوجيا.توقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات لم يكن مجرد إعلان اقتصادي، هو انتقال فعلي لعلاقة استراتيجية تعتمد على المصالح المتبادلة، في ظل أزمات مثل أوكرانيا وغزة، أراد الرئيس الأمريكي ترمب أن يقول: إن الشرق الأوسط يبدأ من الرياض.وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان كان في قلب هذه اللحظة، لم يكن مستضيفاً فقط، بل كان صانعاً للمشهد، إدارته للملف السياسي والاقتصادي أظهرت أن السعودية بقيادته تتحرك برؤية واضحة، وتبني تحالفاتها من موقع قوة.خطاب ولي العهد مع الرئيس الأمريكي ترمب اتسم بالثقة، لم يتحدث كمجرد حليف، بل شريك يساهم فى مستقبل المنطقة.زيارة ترمب للمملكة وضعت السعودية في موقع مختلف، إذ لم تعد حليفاً إقليمياً بل طرفاً أساسياً في المعادلة الدولية، كل ذلك جاء بجهد وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، فمن خلال رؤيتهما وجهودهما زادت مكانة المملكة رفعة وباتت صانعة قرار في العالم.