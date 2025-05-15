نمر بنقاط ألم تبدأ بمواقف صغيرة تجاهلناها فتكِّون في دواخلنا حفرة صغيرة تخترق قلوبنا لم نعرها اهتمامنا.. هذه الحفرة تتسع شيئاً فشيئاً لتصبح فجوة عميقة في أعماقنا.. عمق تلك الفجوة المظلمة يستهلك الروح والعقل والجسد، فيحتدم الصراع بين تلك الثلاثة وبين الكائن نفسه وما يجب أن يكون عليه.أحياناً؛ نظن أننا لا نقوى على الخروج من تلك الفجوة، لكن حين نتعلق بأمل من عند الله سبحانه ننقذ أنفسنا مما نحن عليه.. لذلك؛ أقولها لك بكل يقين، كما قالها غيري: إذا تعلقت بالله سبحانه فلا تخف تلك الفجوة، فالقرب من الله طريقك إلى النور.. وكل ما عليك فعله هو الإنصات والإيمان والاتصال بالخالق سبحانه وتعالى، بأن تؤمن وتستعين وتستند وترجع إليه، فهو في انتظارك على الدوام (أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ).. اجعل قلبك خالياً من الحقد والحسد وأمراض القلب (إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ).. ولا تظلم نفسك بتعلقك بالبشر دون خالقك سبحانه (وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ).