بعض الأشخاص، وإن رحلوا عن الدنيا، لا تمحو ذكراهم الأيام ولا السنون، بل سيرتهم تظل عالقة وخالدة في ذاكرة لا تشيخ.أخي وصديقي وزميل الدراسة الجامعية والمهنة محمد بن علي نجم (مدير مدرسة أبي الدرداء الابتدائية بجدة)؛ صاحب قلب كبير، وابتسامة مشرقة دائمة، ووجه بشوش.. بأخلاقه الرفيعة وتعامله الراقي؛ دخل قلوب من عرفه دون استئذان.. لحضوره ألق، ولغيابه فقد، ولابتسامته حلاوة، ولكلامه طلاوة.. وحتى سكوته كان له معنى؛ يعرف متى يتكلم ومتى يصمت.. قليل فيه من الكلام، كثير فيه من الصمت.. عرفناه سبَّاقاً في المساعدة، مدراراً في العطاء، صادقاً في النصح، رائداً في القيادة، ماهراً في التربية، مخلصاً في العلم، سامياً في الفكر.فجأة ودون مقدمات؛ خطف القدر نبضه.. رحل وترك خلفه فراغاً لا يملؤه إلا مثله، وذكرى تفوح عبقاً، وقلوباً يعتصرها الحنين إلى الـ«نجم» الذي أفل بلا مقدمات وداعية.نم قرير العين، هادئاً يا أبا عبدالإله، فقد كنت خفيف الروح، عميق الأثر، نقي السيرة.. رحمك الله، وجعل ما زرعته في قلوب الناس نوراً يضيء لك الطريق إلى الجنة.