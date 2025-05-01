باتت المملكة عنواناً رئيسياً في العالم، ومثالاً يحتذى به في تحقيق التنمية المستدامة والريادة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فكانت مكامن القوة والرؤية (رؤية 2030) العامِلَين الرئيسيين في قصة نجاح خطتها للوصول إلى مجتمع حيوي يشكل أساساً متيناً لاقتصاد مزدهر ووطن طموح.لقد استطاع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، بهذه القوة وهذه الرؤية أن يزرع الثقة في أبناء المملكة، وينشئ جيلاً واعياً متحدياً لنفسه، مؤمناً بقدراته، وموقناً أن وطنه دائماً في المقدمة، فنجد تلك الإنجازات تتوالى إنجازاً بعد آخر، وما يحققه طلاب وطالبات المدارس السعودية من استحقاقات ومراكز متقدمة عالمية إلا دليل على تلك الثقة التي زرعها مهندس الرؤية في أبناء المملكة، حتى أضحوا ينافسون عالمياً، بل يتربعون على عرش التفوق والتميز، ناهيك عن الكم الهائل من الاختراعات والاكتشافات والبراءات التي سجلت عالمياً بأسماء سعوديين.إنها مشاهد بانورامية من عدة مشاهد سنراها مستقبلاً لعالم يليق بفكر وثقافة ولي العهد، حفظه الله، وإنَّا ماضون لتحقيق تلك الرؤية بكل ما أوتينا من علم وثقافة وعلوم ومعارف هيأتها لنا الدولة. ونعدك يا ولي العهد أن نكون جنودك المخلصين لتحقيق تلك الرؤية العظيمة التي تبقينا (رقم واحد) في العالم، لننعم بحياة كريمة في ظل حكومة حكمت فعدلت، وكان همها الأول المواطن.