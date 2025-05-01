في عالم يزداد فيه الاعتماد على الانطباعات السريعة؛ أصبح الحكم على الآخرين من خلال مظاهرهم عادة شائعة. نكوّن آراء عن الأشخاص بناء على لباسهم، ملامحهم، أو حتى طريقة حديثهم. لكن؛ كم من مرة خابت ظنوننا عندما اكتشفنا أن الحقيقة تختلف تماماً عما تصورناه؟المظاهر قد تكون خادعة. ذاك الشخص الذي يبدو واثقاً قد يخفي خلف ابتسامته ألماً عميقاً، وتلك التي تبدو متكبرة قد تكون في الواقع خجولة أو متألمة. الحكم السريع لا يظلم الآخرين فحسب، بل يحرمنا من فرصة التعرف على جوهرهم الحقيقي.كما يقول مصطفى حجازي: «أحكام الإنسان المتخلف على الظواهر والأشخاص يشوبها الكثير من التحيز والقطيعة». وهذا يُظهر كيف أن التسرع في إصدار الأحكام يمكن أن يكون نتيجة لأفكار مسبقة وتعصب.الحقيقة أن كل إنسان يحمل قصة فريدة. ولكي نفهمه علينا أن نمنحه الفرصة للتعبير عن نفسه دون أحكام مسبقة.فلنتعلم أن نمنح الآخرين الفرصة لعرض جوهرهم الحقيقي، وأن نتجاوز المظاهر السطحية. فكما قال واين داير: «عندما تحكم على الآخرين، فأنت لا تقوم بتعريفهم، وإنما بتعريف نفسك كشخص يصدر الأحكام على الآخرين».دعونا نُعد النظر في كيفية تقييمنا للآخرين، ونسعَ لفهمهم بعمق واحترام.