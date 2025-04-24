تواجه المنظمات اليوم حاجة ملحة لتطوير إطار عمل شامل يمكنها من إدارة الأزمات والكوارث بكفاءة، والتحكم في المخاطر، وضمان الامتثال. فتكامل هذه الجوانب الحيوية يسهم في بناء قدرات الاستجابة والصمود لمواجهة الأزمات والمخاطر المختلفة التي قد تطرأ لا سمح الله.إن إدارة الأزمات والكوارث والطوارئ والأمن والسلامة والمخاطر والالتزام؛ هي مجالات متشابكة ولها مفاهيم وأهداف مختلفة. ولإيضاح اختلاف تلك المفاهيم يجب أن نستعرض بعض التعريفات لنتمكن من بناء منهجية عمل شاملة:أولاً: «إدارة السلامة والصحة المهنية» (Occupational Safety & Health - OSH)؛ تركز على حماية صحة وسلامة العاملين في بيئة العمل، وتقليل المخاطر المهنية التي قد تسبب إصابات أو أمراضاً.ثانياً: «إدارة الأمن» (Security Management)؛ تهدف إلى حماية الأفراد والممتلكات والمعلومات من المخاطر المتعمدة مثل السرقة، التخريب، التهديدات الإرهابية، أو الهجمات الإلكترونية.ثالثاً: «إدارة الطوارئ» ( Emergency Management)؛ تركز على الاستجابة السريعة للحالات الطارئة أو غير المتوقعة التي تهدد سير العمل أو تؤدي إلى خسائر جسيمة، قد تكون أزمات داخلية أو كوارث خارجية. رابعاً: «إدارة الأزمات والكوارث» (Crisis and Disaster Management)؛ هي عملية منظمة تشمل التخطيط المسبق للتنبؤ وإعداد خطط طوارئ، والتأهب والاستعداد، والاستجابة السريعة، والتعافي لإعادة الوضع إلى طبيعته، والتقييم والتعلم من النتائج وذلك للتخفيف من آثار الأزمات والكوارث وضمان استمرارية العمليات الحيوية. خامساً: «إدارة المخاطر والالتزام» (Risk Management and Compliance)؛ تركز على الالتزام بالقوانين والتشريعات والضوابط الرقابية المتعلقة بالمخاطر والأزمات والكوارث والطوارئ، وضمان أن تكون إجراءات المؤسسة متوافقة مع المتطلبات التنظيمية.ومن خلال التزامنا بتطوير إطار عمل شامل لإدارة الأزمات والكوارث وإدارة المخاطر والامتثال، والسعي إلى بناء منظمة قادرة على التكيف مع التحولات السريعة والتحديات غير المتوقعة، وضمان استمرارية الأعمال وسلاسل الإمداد وتحقيق الاستدامة ولضمان تحقيق هذا الإطار يوصى بتنفيذ الخطوات التالية:ـ تشكيل فريق متخصص وخبراء لتطوير وتنفيذ الإطار العمل المتكامل. تقييم احتياجات المنظمة وتحديد المخاطر المحتملة.ـ وضع سياسات وإجراءات دقيقة. توفير التدريب للفريق لضمان الفهم الكامل لإطار العمل. وضع خطط طوارئ لمواجهة الأزمات والكوارث المحتملة. توظيف التقنية الذكية. التقييم والتطوير المستمر. تعزيز التواصل والتعاون. الامتثال المؤسسي للمخاطر. تقييم دوري للإطار وتحديثه وفق المستجدات أو حسب الحاجة.