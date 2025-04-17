حين أتيحت لي الفرصة كفنانة تشكيلية للمشاركة في قلب «حي جاكس» بالدرعية في مبادرة «كوليكت» (Collect) ضمن فعاليات «أسبوع فن الرياض» بشعار «على مشارف الأفق»؛ كانت فرصة نادرة لي لعرض رؤيتي الفنية أمام جمهور متنوع ومحترف، ومثّلت لي محطة مهمة، ليس فقط كفنانة، بل كمواطنة ترى كيف يتحوّل الفن السعودي إلى لغة حوار عالمي.لم تكن مشاركتي مجرد عرض لوحات؛ إنما كان حواراً مفتوحاً مع جمهور متعطّش للفن، وفنانين يشاركون ذات الشغف، ضمن مساحة تحترم التنوّع وتحتفي بالتجربة الفردية، فقدمت مجموعة من الأعمال المستوحاة من الأزياء التراثية لنساء الطائف بأسلوبي الخاص الذي يمزج بين الهوية والتجريد، مع التركيز على حضور المرأة كرمز ثقافي وروحي، فمثلاً: اللون الأحمر الذي يشكّل جوهر أعمالي؛ حمل دلالات القوة والانتماء والحنين، إذ لامس إحساس الزائرين، لذلك اعتبرت هذه المشاركة بمثابة دفعة قوية لي للاستمرار في مشروع فني أحاول من خلاله توثيق الهوية، وإعادة تقديم التراث برؤية معاصرة تلامس روح اليوم.والحقيقة أن «منطقة جاكس» بتصميمها الصناعي وروحها الفنية؛ أضافت بعداً بصرياً رائعاً للتجربة، فالمباني، والإضاءة، والحركة بين المساحات المفتوحة؛ كلها ساهمت في تعزيز حضور الأعمال ومنحها طابعاً معاصراً في قلب مشهد فني متجدد.لقد شعرت في هذه المشاركة بقيمة الأعمال الفنية عندما تتحول إلى لغز بصري مشوق، بحضور مختلف مكونات المشهد الفني السعودي بوجود الحوارات بين المجتمعات الفنية المحلية والعالمية، فبرز دور الفن في الإلهام والتحدي والتواصل، وظهرت مساحة تتقاطع فيها الأفكار والرؤى الإبداعية، فأصبح الأسبوع وجهة فنية نابضة بالحياة، ومنصة حقيقية للحوار الفني والتفاعل الثقافي، بوجود فنانين ونقاد ومهتمين، وجامعي الفنون من مختلف الخلفيات.والأبرز: فكرة المعرض في اختيار عمل فني دون كشف اسم الفنان صاحب العمل (فنان ناشئ أو متمرس) إلا بعد الشراء، وحدس المشتري وحبه للعمل الفني هو من شجعه على الشراء، فأصبحت تجربة الاقتناء أكثر سهولة ومتعة.شكراً لكل من ساهم في تنظيم معرض «كولِكت» وإثراء فعاليته، الذين حرصوا على الاهتمام بالأعمال الفنية والمواهب المحلية، فأتيح للجمهور خوض تجربة فنية فريدة تجمع بين الاكتشاف والدعم والإلهام.