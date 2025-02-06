ثمة قدرات خفية نمتلكها؛ ربما شغف لم يترجم إلى عمل، أو أفكار إبداعية تفتقر القدرة على التنفيذ، أو مهارات تظهر في مواقف معينة لم تستغل بشكل منتظم.لكن السؤال: لماذا لا يعرف بعضنا كيفية استخدام قدراته الكامنة؟.. السبب يكمن في عدة عوائق نفسية؛ مثل: الخوف، الشك في الذات، قلة الثقة في النفس، وعدم تلقي الدعم.أما السؤال الذهبي فهو: كيف تكتشف قدراتك غير المستغلة؟.. الجواب: توقف لحظة وتأمل في نفسك وراجع أفكارك ومشاعرك وما يدور بداخلك، فذلك يساعدك على فهم ما يثير حماستك الحقيقية، ويعزز ثقتك في نفسك.عقب اعترافك بقدراتك؛ انتقل إلى مرحلة الاكتشاف، ثم إلى مرحلة الإنجاز، باتباع الخطوات التالية:ـ دوّن المهارات التي تتميز بها والأمور المثيرة لشغفك.ـ قيِّم نقاط قوتك وضعفك لتعرف الجوانب المحتاجة للتطوير.ـ ضع أهدافاً محددة حتى لا تتحول طموحاتك إلى فوضى.ـ أصقل مهاراتك بالتعلم المستمر والقراءة والدورات التدريبية ومشاهدة المقاطع التعليمية.ـ طبِّق ما تتعلمه في حياتك اليومية.ـ خصص وقتاً محدداً (يومياً أو أسبوعياً) للتدرب على مهاراتك المكتشفة فتتعزز نقاط قوتك وتزول نقاط ضعفك.ـ احتفل بالنجاحات الصغيرة فهي تبني طريقك نحو الإنجازات الكبيرة.