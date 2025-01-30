إن أول ما يلفت الانتباه في استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل مشاعر الجماهير، هو التساؤل حول قدرة هذه الأدوات الرقمية على فك رموز تعقيدات التفاعل الإنساني؛ حيث تعتمد التقنيات الحديثة على مسح وتحليل الكم الهائل من البيانات التي تنشأ على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر معه الجماهير مشاعرها بشكل فوري من خلال التفاعلات والآراء، ويمكن لهذه البيانات أن تساعد الأندية في تحليل مزاج الجماهير وفهم اهتماماتهم بشكل أدق وأسرع.

لكن.. في الوقت ذاته؛ يطرح هذا التحليل الرقمي تحديًا فلسفيًا عميقًا: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلتقط جوهر العلاقة العاطفية بين الجماهير ونواديهم؟! هل من الممكن اختزال التجربة الرياضية إلى مجرد معادلة رقمية أو مجموعة من الكلمات المتكررة على الشاشة؟! في حين أن الخوارزميات قد تستطيع رصد المشاعر الظاهرة؛ إلا أنها تبقى عاجزة عن استيعاب الأعماق العاطفية التي تتضمنها العلاقة بين الإنسان وفريقه.. تلك التي تتجاوز الكلمات والتعبيرات الظاهرة لتصل إلى صميم الشعور الداخلي.

إحدى المفارقات الرئيسية في هذا السياق هي الفجوة بين القدرة التقنية للذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، وبين القدرات المحدودة له في فهم الأبعاد الإنسانية العميقة؛ فالذكاء الاصطناعي يعتمد في تحليله على معلومات ملموسة قابلة للقياس؛ لكنه لا يستطيع فهم السياقات الثقافية والاجتماعية التي تشكل ردود الأفعال العاطفية؛ عندما يردد مشجعو نادي الاتحاد في الرياض شعارات الحماس قبل مباراة حاسمة، أو يعبرون عن خيبة أملهم بعد هزيمة مفاجئة؛ فإن هذه المشاعر تتأثر بعوامل عديدة؛ يتقدمها التاريخ الرياضي للنادي، ثم الذاكرة الجماعية للمشجعين، فالتوقعات المستقبلية والتفاعلات الشخصية التي تتجاوز قدرة الخوارزميات على تحليله بشكل كامل.

ومع ذلك.. تكمن الفجوة الأكبر في عجز هذه الخوارزميات عن فهم ما هو «غير مرئي» في المشاعر الإنسانية؛ فقد تظهر الخوارزميات تفاعلات محددة في مواقع التواصل الاجتماعي؛ لكن لا يمكنها أن تستشعر ذلك الشعور الذي يتغلغل في قلب كل مشجع عندما يغادر الملعب بعد هزيمة مفاجئة، أو تلك اللحظة الطاغية التي يشعر فيها الفائز بأنه قد حقق شيئًا أكبر من مجرد انتصار رياضي.

إن التحدي الذي يواجهنا هنا هو الجمع بين الإمكانيات الرقمية من جهة، وبين الفهم العاطفي الإنساني من جهة أخرى؛ فالأندية الرياضية في المملكة مثل غيرها من الأندية في العالم تسعى جاهدة لاستثمار التقنيات الحديثة لفهم مشاعر الجماهير وتحقيق تواصل أفضل معهم؛ ولكن في قلب هذا السعي هناك معضلة فلسفية: تتمثل في كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز التواصل دون أن يفقد ذلك البعد الإنساني الذي يعطينا شعورًا بالانتماء والهوية؟!

إن فهم مشاعر الجماهير ليس مجرد حساب دقيق للعدد الإجمالي للتفاعلات أو تحليل الكلمات المستخدمة؛ فالمشاعر الرياضية مهما كانت قوّتها أو حدة تعبيراتها تتضمن في أعماقها تاريخًا مشتركًا، وهويةً جماعية، وذوقاً رفيعاً مشتركاً يصعب تجسيده بالأرقام؛ فعندما يخسر فريقك، قد تكون الهزيمة أكثر من مجرد خسارة نتيجة؛ بل هي انهيار لحلم مشترك وروح جماعية لقصص عديدة تم نسجها على مر السني!!

في نهاية المطاف لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل الفهم العاطفي البشري؛ لكنه يمثل أداة مفيدة لتعزيز التواصل بين الأندية وجماهيرها، إلى جانب أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تستطيع أن تمنح الأندية مرآة رقمية لواقع مشاعر جماهيرها؛ مما يساعدها على اتخاذ قرارات استراتيجية أكثر نضجًا ودقة في التعامل مع الأزمات أو الاحتياجات العاطفية للمشجعين.. والأهم من ذلك هو أن تبقى هذه الأدوات في خدمة الإنسان، وألا تصبح بديلًا له في فهم وتفسير عواطفه.

فالرياضة في جوهرها؛ ليست مجرد نتائج أو أرقام.. بل هي تفاعل عاطفي نابض بالحياة، وتجربة جماعية تلامس القلوب وتربط الأرواح؛ في حين تظل الخوارزميات وسيلة لفهم بعض جوانب هذا التفاعل، وتبقى البشرية هي من تحمل المشاعر الحقيقية في قلبها، وهي من تمنح الرياضة معناها الحقيقي.