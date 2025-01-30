«الإنفلونزا» - كما هو معروف - مرض فايروسي شائع يصيب الجهاز التنفسي وينتشر بشكل واسع في فصل الشتاء، ومع دخوله يبرز «لقاح الإنفلونزا» كخط دفاع أساس لمواجهة فايروس الإنفلونزا، ويوصى باللقاح سنوياً لتغير سلالات الفايروس بشكل دوري، إذ يقلل من الأعراض الحادة المضاعفات المحتملة وبالتالي تقليل الإصابة به.معنى ذلك؛ إن خطوة التطعيم ضد اللقاح حماية للمجتمع بأكمله وليس للفرد وحده، فحين يتم تطعيم عدد كبير من أفراد المجتمع تقل احتمالية انتشار الفايروس، خصوصاً لمن هم أكثر عرضة لخطره، مثل: كبار السن والأطفال والحوامل وممن يعانون من حالات صحية مزمنة.على الرغم من أن لقاح الإنفلونزا آمن بشكل عام، إلا أن بعض الأشخاص قد يعانون من آثار جانبية خفيفة مثل الألم في مكان الحقن أو حمى خفيفة. ومع ذلك، فإن فوائد اللقاح تفوق بكثير هذه الآثار.إن دور وزارة الصحة في التوعية والحث على التطعيم يعكس حرصها على صحة المواطن والمقيم، ومساهمتها في بناء مجتمع صحي وآمن. وفي هذا الصدد؛ أود الإشارة إلى الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في كل مناطق المملكة، من حيث التوعية والتثقيف الصحي التي تساهم في تقليل انتشار الفايروس، وتسهيل توفيره لكل أفراد المجتمع دون الحاجة للانتظار الطويل.من تلك الأدوار الكبيرة للوزارة للتقليل من انتشار الفايروس:أولاً: تنظيم حملات شاملة مستمرة تعزز الوعي بأهمية اللقاح كوسيلة فعالة للوقاية من المرض.ثانياً: تنظيم برامج توعوية باستخدام وسائل الإعلام والتواصل التقليدية والحديثة لنشر المعلومات حول فوائد اللقاح وأهمية تلقيه.ثالثاً: إقامة ورش عمل وندوات متنوعة للتثقيف بكيفية مواجهة الإنفلونزا.رابعاً: إقامة حملات ميدانية للتطعيم ضد الإنفلونزا.خامساً: توفير اللقاح في المراكز الصحية والعيادات العامة.سادساً: تواجد مباشر للفرق الميدانية في الأماكن العامة ومقرات الأعمال والمدارس والأسواق.هذه الجهود كلها وغيرها؛ تبين التزام وزارة الصحة برعاية المجتمع وتعزيز الوعي الصحي، مما يُسهم في تقليل حالات الإصابة بالإنفلونزا وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.