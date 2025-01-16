•• خارطة الحياة مهما كانت ممهدة سوف تتلون أمام البشر من مرحلة إلى أخرى.. والظروف ترتفع وتنحدر وتضيق وتتسع حسب ما يمر بهم من ظروف تصادفهم وآمال ينتظرونها.. وبين الظروف والآمال تطلعات تجعلهم إما مبتهجين سعداء أو أنها تفتق جدار أعمارهم.•• وفي الحياة؛ من يحمل في داخله ارتداداً من التفاني والانسجام مع الآخرين.. يحمل تجاذباً مضيئاً كشعاع يعبر نافذة روحه.. يحلِّق فوق الأثير ليمنح الآخرين مفتاحاً إلى السعادة.. يمارس الطمأنينة والتفاؤل ليتقن من أمامه الراحة والسكينة.. قلبه أبيض كباقة من زهرة الأُقْحُوان حاصرها الثلج.. يحمل رياحاً تفيض من روحه في شكل محبة.•• وفي المقابل؛ من تراه متشائماً نكِداً وكأن حلَقة ضيقة تطوِّق عنقه.. وهناك من يعصره سقوط أجزاء كثيرة من حياته فيتوقف مندهشاً كطفل مذعور.. وهناك من هو متجعد الوجه متهدج الجبهة يتلعثم لحل مشاكله فيصبح أشد طغياناً على نفسه متهيئاً للنهايات الجريحة.. مثل هؤلاء الذين لا يُجيدون فن عشق الحياة؛ يسحبون الأرض من تحت أقدامهم فلا يسمعون إلا أصواتهم ثم يلومون الزمان.•• إذن؛ فإن الحياة تحمل تشكيلة عجيبة من البشر؛ من غسل يده عن الناس، ومن قلبه مغسول بحب الخَلق.. فئة شاردة لا تمثل الحياة؛ تُظهر على وجوهها وجوماً يشبه الأسى.. وفئة راشدة عاشت زمناً دون ضجيج تلامس السحاب لتحقق أحلامها وآمالها.. الراحلون منهم إلى بلاد اللاعودة؛ إما يبقون في الذاكرة كنسمة بديعة في نهار قائظ، أو يسقطون من الذكرى في دوائر الزمن الطاحنة.خارطة الحياة بينالواقع والحلم:هناك من يجعل بأريحيتهالآخرين سعداءوهناك من يحمل ارتداداًمن التفاني للآخرينوهناك من يعيش في حلقة ضيقة تطوق عنقهوهناك متجعد الوجهيتلعثم عند حل مشاكله