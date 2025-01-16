مشروع قطار الرياض؛ انطلاقة تاريخية تجسِّد رؤية سعودية طموحة لمستقبل النقل المستدام.. واحد من مبادرات «رؤية 2030» الكبرى، ضمن هدف تحسين جودة الحياة واستدامة المدن.وحين تكون القيادة العليا (الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله) على رأس المحتفين بهذا المشروع العملاق؛ فإننا أمام دولة تبتكر لتقديم حلول لتحديات النقل في عاصمة مكتظة سكانياً وتجارياً واجتماعياً، وجعلها نموذجاً عالمياً للمدن الحديثة.هذا المشروع الذي صُمم بأحدث التقنيات الحديثة لتلبية احتياجات قاطني الرياض وزائريها؛ يعكس رؤية القيادة في تحقيق التوازن بين التطور الحضاري والاستدامة البيئية، خصوصاً أنه يقلل من الانبعاثات الضارة، ويعزز مكانة بلادنا كدولة رائدة في مشاريع البنية التحتية، إذ يوفر بيئة مشجعة للنقل العام تقليلاً للازدحام المروي.فشكراً لقيادتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله، على كل الخطوات في الأعوام السابقة القليلة، انطلاقاً من «رؤية 2030»، بمشاريع حضارية متعددة؛ منها: نيوم، ذا لاين، البحر الأحمر، القدية، بوابة الدرعية، ومشروع العلا، مدينة الملك سلمان للطاقة، مشروع «قطار الرياض».