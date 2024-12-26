استشعرت وزارة الإعلام الدور المؤثر للبعض في مواقع «السوشيال ميديا» على المجتمع بكل أطيافه، فعقدت ملتقاها الرائد «صنَّاع الحياة»، وما ميَّز الملتقى وجود شهود كبير من المؤثرين والخبراء وصنَّاع المحتوى من مختلف دول العالم، خصوصاً أنهم جلسوا على طاولات ورش عمل تفاعلية في صناعة المحتوى، وقدَّموا فعاليات وشراكات مع القطاعين العام والخاص محلياً ودولياً.ومع أن المجال لا يكفي لطرح كل الرؤى المتعلقة بصنَّاع المحتوى قبل منح رخصة «موثوق».. أرى من خلال توصيات الملتقى أن يتم التالي:أولاً: الحصول على دورات تتعلق بحقوق والتزامات المؤثر المذكورة في النظام، بهدف معالجة ما رأيناه من تجاوزات بعض المؤثرين أوقعتهم في عقوبات التي قد تكون هذه التجاوزات وقعت منهم.ثانياً: الحصول على دورة «بروتوكول الظهور الإعلامي» لوضع ضوابط وحدود لصانع المحتوى باعتباره أصبح ضيفاً على المتابعين يطل عليهم في كل وقت.ثالثاً: إلزام صانع المحتوى بالقيام بساعات تطوعية للجمعيات الخيرية، ويتم ربط تجديد ترخيص «موثوق» بتحقيق هذه الساعات التطوعية.