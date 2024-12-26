هل كل من حمل فكراً مخالفاً لدينه، أو توجهاً سياسياً مضاداً لدولته، يستحق فعلاً الاحتضان والحماية والدعم من دول أخرى أجنبية تحت مسمى معارض.. هناك مجرمون بالفكر أو الفعل أو الاثنين معاً، مارقون ضد أحكام وسياسات دينهم ودولتهم، وأعداء للمجتمع والإنسانية، واحتضان هؤلاء بوصفهم معارضين مظلومين ومهددين بالخطر من قِبل دولتهم، ليس إلا دعماً واضحاً لإجرامهم الفكري والسلوكي الذي سيهدد في وقتٍ لاحق الدول المحتضنة لهؤلاء.حادث الدهس الذي حصل في ألمانيا مؤخراً؛ دليلٌ حي على أنه ليس كل معارض لدولته الأم هو صاحب قضية ومظلومية، وأن دول الغرب بالذات باتت مرتعاً خصباً لتكاثر أشخاص منحرفين في أفكارهم وسلوكياتهم ومعتقداتهم وميولهم، وأن مثلهم لا يستحق أن يحظى بالدعم والاحتواء والحماية من حكومات أوروبا، وأن ضررهم لن يقتصر على بلدانهم التي غادروها حين ضاقت بفسادهم وانحراف توجهاتهم، بل سيمتد إلى الدول الحاضنة ووقتها عليها أن تتحمل تبعات هذا الاحتضان والدعم ضد دولهم الأصلية.الإرهابي الذي يُقال عنه إنه سعودي، لم يعد سعودياً منذ حوالي العقدين من الزمن، وهو يصف نفسه بأنه علماني ومعارض وغير ذلك من الصفات والمسميات.السعودية طالبت ألمانيا باستعادته، كما أبلغت بأنه شخص يشكّل خطراً على الأمن القومي الألماني، لكن بدعوى حرية التعبير والعيش تركته الحكومة الألمانية حراً طليقاً يعربد فوق أراضيها كما يشاء، ولولا المواقف السابقة للحكومة السعودية الحكيمة لكانت وسائل الإعلام في العالم توجه صفة الإرهابي السعودي لهذا المجرم المارق على دينه ووطنه العظيمين.على الدول التي تستقبل ما يسمى «معارضون سعوديون» إعادة النظر في كونهم فعلًا معارضين حقيقيين ولديهم قضايا حقيقية تستحق أن يعارضوا حكومتهم من أجلها.ذلك أن معظم من يُنعت بالمعارضة السعودية ليسوا سوى شراذم نكرات لا قيمة لهم ولا قبول في وسط المجتمع السعودي المعتدل والمنفتح على مختلف الدول والثقافات الأخرى، وحكومتهم ترعى مصالحهم حينما كانوا مواطنين بالشكل الصحيح الذي يضمن الصالح العام والخاص.في الختام.. نأمل أن تتعلم بقية الدول الراعية «للمعارضة السعودية» الدرس مما حصل في ألمانيا، وتُعيد تقييم مدى خطورة من يلجأ إليها بدعوى الظلم والاضطهاد وتقييد الحريات في السعودية، قبل أن تشرب من ذات الكأس المُرة التي شربت منها ألمانيا للأسف، وذهب عدد من الضحايا الأبرياء نتيجة سياسة الحكومة الألمانية المتراخية وربما كذلك الفاشلة في تحديد مدى خطورة اللاجئين لأراضيها باسم معارضين.خونة الوطننكرات لا قيمة لهم ولا قبول وسط المجتمع السعوديالدول المحتضنةستشرب من الكأس المُرة التيشربت منها ألمانياسؤال مهملماذا توجد دول مرتع لمنحرفيالفكر والسلوك؟المارقون المغادرونضررهم على محتضنيهم أكثرمن بلدانهم الأصليةاللاجئون بمسمى «معارض».. السياسة الفاشلة: خطورة اللاجئين لأراضيها باسم معارضين