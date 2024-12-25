فطنة، وذكاء متقد.. حنكة ورؤية ثاقبة، جعلت منه القائد الشاب الأبرز على مستوى العالم، فإنجازاته النوعية تشير إلى شخصية فذة، ملهمة، همها الأول رفعة المملكة وجعلها في مقدمة دول العالم، وهو ما يقوم به فعلياً ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي وضع السعودية في مصاف الدول المتقدمة بمختلف المجالات، قائداً دفة التحوّل الوطني، مُرتكزاً على رؤية 2030 التي أصبحت خارطة الطريق للنمو والتطور.سماته القيادية مكّنته من اتخاذ قرارات عظيمة وغير مسبوقة تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مما ساهم في تسريع وتيرة التنمية، حيث شهدت المملكة بفضل إدارته الحكيمة، تغييرات هيكلية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. لقد عزز سموه التنوع الاقتصادي، وقلّص الاعتماد على النفط الذي كان مصدراً رئيسيّاً للدخل الوطني، بإطلاقه لمشاريع تنموية ضخمة مثل مشروع «نيوم»، الذي يمثّل نموذجاً للتكنولوجيا والاستدامة، والقدية عاصمة المستقبل للترفيه والرياضة والثقافة، والبحر الأحمر الذي يعزز مكانة السعودية وجهةً سياحيةً عالميةً، وأمالا قبلة السياحة العلاجية، وهي مشاريع ذات بعد استراتيجي ستعود على السعودية بخير وفير، فضلاً عن مشروع «ذا لاين»، الذي يهدف إلى توفير بيئة مثالية للعيش والعمل.وكان للإصلاحات الشاملة التي أطلقها سمو ولي العهد دور كبير في تحسين بيئة الأعمال، ما جعل السعودية وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، فقيادته لبرنامج التحوّل الوطني ساهمت في تحقيق النمو والتطور على مختلف الأصعدة، سواء في مجال الاقتصاد أو غيره من المجالات، حيث أطلقت المملكة برنامج صندوق الاستثمارات العامة الهادف لتعزيز الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل، كما تم تحقيق قفزات كبيرة في قطاعات مثل السياحة، الثقافة، والترفيه، مما عزز مكانة السعودية وجهةً عالميةً يقصدها الزوار من مختلف الدول للوقوف على مدى التطور الذي وصلت إليه.التفكير المتقدم لسمو ولي العهد منحه القدرة على رؤية الأشياء بعين المفكر الساعي دوماً للتطور، وكان نتاج ذلك نمواً اقتصاديّاً، رافقته نهضة اجتماعية، شملت تمكين المرأة في مختلف المجالات ومنحها دوراً أكبر في المجتمع، كما عززت الإصلاحات جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في قطاعات التعليم والصحة وغيرها.والمراقب لمستهدفات رؤية السعودية 2030 التي خطّط لها وأطلقها سمو ولي العهد، يتيقن أنها تمثّل خارطة طريق نحو مستقبل مزدهر، مستندة إلى ركائز أساسية تشمل بناء اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح، كما تسعى إلى تعزيز مكانة المملكة عالمياً من خلال تطوير قطاعات كالطاقة المتجددة، الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة. وتستهدف الرؤية رفع جودة حياة المواطنين من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير فرص العمل، في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه روّاد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.ويحظى سمو ولي العهد بإعجاب واحترام على المستويين المحلي والدولي، لتمتّعه بكاريزما قيادية مميّزة، فهو قائد متمكّن استطاع أن يلهم الشباب، ويعزز من روح الانتماء والطموح لديهم. كما أصبح رمزاً للإصرار والعمل الجاد بفضل رؤيته المستقبلية الحكيمة، مما ساهم في تعزيز ثقة المواطنين في مسار التنمية.أعماله تتحدث عنه، وأفكاره المبتكرة تعينه على تطبيق خططه على أرض الواقع، وطموحه العالي يجعله في حالة تميز دائم وسعي للأفضل؛ لذلك يعتبره الكثيرون نموذجاً للقائد المثالي الملهم، الذي يجمع بين الحنكة الإدارية، والرؤية المستقبلية، والكاريزما القيادية.وعلى أرض الواقع انعكست جهوده إيجاباً على المملكة التي أصبحت على أعتاب عهد جديد من التقدم والازدهار، فمسيرة سموه الزاخرة بالإنجازات تشكّل شهادة حية على قدرة الشباب على قيادة التحوّلات الكبرى، ورسم مستقبل مشرق للأجيال القادمة.