انطلاقة جديدة لملتقى صناعة الأفلام على ضفاف مدينة جُدَّة.. في العروس؛ انبلج «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في نسخة رابعة (2024).. التقى كل صانعي الأفلام؛ مبدعين وممثلين وكتَّابا ومنفذين ومنتجين من أجل صناعة فن يخرج من رحم الإبداع والرقي تحت شعار «للسينما بيت».. خلايا إبداع لم يسبق لها مثيل في المهرجانات السينمائية العالمية.«جُدَّة» المشهورة بحبها للفن؛ عنوان للضيافة والمحبة العذبة من المشرق حتى المغرب ومن الشمال حتى الجنوب.. في قلب جدة النابض ويوم 5 ديسمبر الجاري، انطلق المهرجان من عمق المنطقة التاريخية (الجداوية) ويختتم بعد غدٍ السبت.. «جدة التاريخية» حيث الأصالة والرقي والتراث، جُسِّد فيها موروث المنطقة التاريخية بحب وجمال.. في تلك المنطقة (البلد) نبني ونبدع ونتعرف ونشارك فنا من فنون التمثيل الراقي.. هنا نقدم ريادة تاريخية تحت وزارة الثقافة.. وفي «هيئة الأفلام» التابعة لوزارة الثقافة نقلة نوعية ثقافية تحسب للمملكة؛ ريادة وبصمة على الصعيدين الفني والثقافي.