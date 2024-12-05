هل تخيلت يوماً أن تعيش في عالم رقمي يبدو وكأنه واقع حقيقي؟ هذا هو «الميثافيرس»، مفهوم جديد يعيد تعريف علاقتنا بالتقنية، حيث يتداخل الواقع مع الخيال في فضاء ثلاثي الأبعاد يمنحك فرصة للتفاعل، والتعلم، والعمل بطريقة غير مسبوقة.«الميثافيرس» هو تطور للإنترنت، لكنه ليس مجرد صفحات نصية أو صور، إنه عالم افتراضي واسع يمكنك الدخول إليه عبر نظارات الواقع الافتراضي أو المعزز، هنا يمكنك حضور اجتماعات عمل، وزيارة معالم عالمية، أو حتى التسوق وتجربة المنتجات رقمياً وأنت في منزلك.يتساءل كثيرون: هل «الميثافيرس» سيحل محل «السوشال ميديا»؟ الجواب: ليس مباشراً، إنما سيقدم تجارب غامرة تتفوق على تفاعل النصوص والصور، لكنه لا يعني اختفاء «السوشال ميديا» التي تظل خياراً بسيطاً وسهلاً لفئات كبيرة من المستخدمين.«الميثافيرس» يعد بتغيير جذري في التعليم، والتجارة، والترفيه، إذ يمكن أن نرى متاجر افتراضية وفصولاً تعليمية تحاكي الواقع، لكن هذه الفرص لا تخلو من تحديات، مثل: حماية الخصوصية، وضبط استخدام البيانات.في السعودية؛ تسعى رؤية 2030 للاستفادة من إمكانات «الميثافيرس».. مشاريع مثل «نيوم» توفر بيئة مثالية لدمج العالم الرقمي بالبنية التحتية الذكية، ما يتيح فرصاً في السياحة الافتراضية والتعليم والعمل.«الميثافيرس» يفتح أبواباً جديدة، لكنه يثير تساؤلات: هل سيزيد من ارتباطنا بالعالم الرقمي؟ أم يعزلنا عن الواقع؟ هل نحن مستعدون لتبني هذا التحول مع تحدياته؟ الإجابة تعتمد على كيفية إدارة هذا التطور وضمان استثماره لصالح الإنسانية.