تتجه الأنظار نحو استخدام «الطائرات بدون طيار» كحل مبتكر لتوصيل الأطعمة والخدمات اللوجستية.. هذا التوجه برز بقوة مع حجم الطلب المتزايد للوجبات الجاهزة وتوصيلها بأسرع ما يمكن بعيداً عن التوصيل التلامسي، وأطرح نموذجين للتجارب الدولية المجدية الناجحة لاستخدام الطائرات بدون طيار:ـ كوريا الجنوبية؛ استخدمت الطائرات لتوصيل «السندويتشات» إلى مدرسة ابتدائية في 3 دقائق فقط.ـ الولايات المتحدة؛ إطلاق متاجر «Seven-Eleven» خدمات التوصيل من خلال الطائرات التي قطعت مسافة 1.6 كيلومتر في دقائق معدودة.السعودية وخدمة التوصيل الجوي:في ظل التقدم التقني السعودي المتسارع، وتحقيقاً لأهداف «رؤية 2030»؛ تشهد المدن الكبرى تسارعاً لمشاريع التحول الرقمي، ما يجعل من استخدام الطائرات بدون طيار لتوصيل الطلبات خياراً واعداً ومطلوباً؛ إذ يمكن من خلال هذه التقنية تقديم حلول عملية للحد من الازدحام المروري وتسريع أوقات التوصيل، خصوصاً في أوقات الذروة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.وهناك رؤية مستقبلية سعودية لطائرات التوصيل؛ فمع الاستثمار في البنية التحتية والتشريعات الداعمة قد تصبح جزءاً أساسياً من النظام اللوجستي، إذ يمكن لتلك الطائرات أن تلعب دوراً محورياً في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الخدمات اللوجستية.وثمة فرص وتحديات في السوق السعودية؛ فمن أبرز الفرص:أولاً: تقليل تكاليف التوصيل، خصوصاً مع ارتفاع أجور العمالة.ثانياً: تعزيز الكفاءة؛ فاختصار أوقات التوصيل سيحسن من تجربة العملاء، خصوصاً في المدن الكبرى.ثالثاً: الاستدامة البيئية؛ فاستخدام الطائرات أكثر صداقة للبيئة مقارنة بوسائل النقل التقليدية.أما التحديات فاكتفي بتحديين:أولاً: التنظيمات والسياسات؛ إذ تحتاج السعودية إلى تطوير إطار تنظيمي لدعم استخدام الطائرات بدون طيار في التوصيل التجاري.ثانياً: التحديات التقنية؛ بتحسين تقنيات النقل لضمان سلامة الوجبات في ظل الظروف الجوية الحارة.أما من ناحية التطبيقات المحتملة لطائرات التوصيل في السعودية، فتتنوع في التالي:أولاً: توصيل الطعام؛ خدمة سريعة من المطاعم إلى المنازل في أوقات الذروة.ثانياً: الإمدادات الطبية؛ توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المناطق النائية.ثالثاً: دعم التجارة الإلكترونية؛ تسريع عمليات التوصيل للطلبات عبر الإنترنت.خاتمة:رغم ما يواجه توصيل الطعام بالطائرات بدون طيار من التحديات، إلا أن السعودية تمتلك المقومات لتبني هذه التقنية وتحقيق قفزة نوعية في قطاع الخدمات اللوجستية، ما يضمن أن نشاهد في المستقبل القريب طائرات بدون طيار تحلق في سماء السعودية لتوصيل الطلبات كخطوة تعكس تطلعات المملكة نحو الابتكار والاستدامة.