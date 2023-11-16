أكدت ‏الشركة السعودية للكهرباء إمكانية إضافة أو تجزئة الأحمال للوحدات القائمة في حال توفر الاشتراطات والضوابط وسداد التكاليف المعتمدة.

جاء ذلك، توضيحاً لما نشرته «عكاظ»، بعددها الصادر في 14 نوفمبر 2023، تحت عنوان «بعد ارتفاع الفواتير.. فصل عدادات الكهرباء الخاصة بمرافق الأوقاف عن المساجد».

وأشارت ‏شركة الكهرباء إلى أنها بموجب دليل تقديم الخدمة الكهربائية المعتمد من قبل هيئة تنظيم المياه والكهرباء، ملتزمة بإيصال الخدمة الكهربائية حسب الفترة الزمنية المحددة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية بعد جاهزية الموقع واكتمال المتطلبات.

وتعبّر الشركة السعودية للكهرباء عن حرصها التام على تقديم أفضل الخدمات لمشتركيها في مختلف مناطق المملكة، وتحث المشتركين على الاستفادة من هذه الخدمات المحدثة عبر تطبيق الكهرباء الجديد ALKAHRABA.