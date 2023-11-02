قديماً كان البعض يظن أن «طب الأسنان» هو مجرد خلع الجزء المؤلم للأسنان، نتيجة وصول «البكتيريا» للعصب، والعناية غير الكافية بالأسنان.. أما حديثاً مع التطور التكنولوجي؛ أوصلت وسائل الإعلام علم «طب الأسنان» للناس بشكل مختلف، ففهموا أن صحة الجسد من صحة الأسنان، فأصبحوا أكثر عناية بها، واهتموا بها بحشوات العصب والتركيبات والتقويم.إذن؛ أصبح المفهوم الحديث لطب الأسنان هو «التجميل» وليس «العلاج» فقط.. ليس ذلك فقط؛ إنما صارت «الابتسامة» أحد مقومات الجمال، وتطور العلم ليصل إلى توقع شكل «الابتسامة» ورؤيتها، ليقرر هل هو راضٍ عن شكل ابتسامته بتصور الطبيب أم لا.. فسبحان من جعل لكل زمن دواء بمقدار الداء.