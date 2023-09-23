يحتفل السعوديون اليوم بمناسبة اليوم الوطني الـ93، لهذه البلاد التي باتت حديث العالم في كل المجالات، وهي حكاية المستقبل بوثباتها وإنجازاتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ونجاحات لا حدود لها.

المملكة اليوم تصنع المستقبل، وتبني كل جوانب الحياة بجودة عالية، والمراقب يجد أن كل مناحي الحياة في السعودية تسابق الزمن؛ لذلك كل عام نحتفي بمزيد من الإنجازات والنجاحات في يومنا الوطني، الذي أصبح موعداً سنوياً لزيادة صفحات سجل الفخر لبلادنا.

ولا شك أن أحد الجوانب التي يحقق فيها الوطن إنجازات متتابعة لا تتوقف هي السكن وحلول الإسكان الذي يعد من أهم معايير جودة الحياة.

وأعتقد أن أي زائر للسعودية سيقول ما قاله وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بأن المملكة تشهد نمواً عمرانياً فاق بسرعته دول العالم أجمع من حيث المدن بأبعادها العمرانية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي لها دور كبير في تحقيق «رؤية السعودية 2030».

وقبل أيام دشّن الوزير الحقيل فعاليات معرض «سيتي سكيب العالمي» الذي يرفع شعار «لبناء مسكن المستقبل»، واختتم المعرض بنجاحات كبيرة توثقها أرقام كبيرة جداً ترفع مستوى الطموحات المستقبلية، حيث أعلن الحقيل حينها عن إطلاق عدد من المشاريع بقيمة تجاوزت الـ 65 مليار ريال، بينما تجاوزت قيمة المشاريع 110 مليارات ريال في ختام المعرض الذي كان على مدى 4 أيام.

وأكد الوزير الحقيل أن المملكة شهدت نمواً عمرانياً فاق بسرعته دول العالم أجمع من حيث المدن بأبعادها العمرانية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي لها دور كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030، مضيفاً أن الطموحات لا تقف عند إنجازات اليوم، بل إن الأعوام القادمة ستشهد توسعاً في بناء الضواحي السكنية في كافة أرجاء المملكة بمشاركة المطورين العقاريين العالميين.

ويمكن القول بأن قطاع الإسكان حقق نجاحات وطنية كبيرة خلال الفترة الماضية، إذ نجحت السعودية باستضافة معرض «سيتي سكيب العالمي» الذي شهد إطلاقات لمشاريع نوعية وتوقيع العديد من الاتفاقيات لتفعيل الشراكات الواعدة، وظهرت في أرقام المعرض الذي خلق استثمارات كبيرة، ستكون عوناً في التطور العقاري في السعودية إضافةً إلى النجاحات التي تحققت ولا زالت تتواصل.

الزمن وحده كفيل بتوثيق النجاح والتفوق، وهذا ما حققه قطاع الإسكان بقيادة الوزير ماجد الحقيل وفريق العمل معه الذي نفذ وينفذ خلال السنوات القليلة الماضية رؤية قيادة البلد في خلق مستقبل ذي جودة حياة عالية.

محمد النجدي

مستشار إعلامي