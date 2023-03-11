يُعد علَم المملكة العربية السعودية شعار الوطن رمز السيادة والهوية الوطنية للحاكم والشعب.

يختلف علَم المملكة العربية السعودية عن غيره بأنه يحمل راية التوحيد الكلمة الفاصلة العادلة والحق المبين التي تربط كل مسلم سواء على أرض المملكة أو خارجها على كلمة واحدة (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله)، وسيف مسلول يدل على العدالة والصرامة في تطبيق شرع الله.

ليس بغريب وليس مستحدثا ولا مقتبسا هي الكلمة الخالدة الشامخة الكافية الوافية في كل مكان وزمان عـلـى هذه الأرض المباركة العظيمة.

جاء ذلك من خلال توارث حكام السعودية منذ أن بدأت الدولة السعودية الأولى حيث كان البيرق يحمل كلمة التوحيد، وما زال عالياً شامخاً في السماء راية تسمو بالتوحيد لا ينكس لوفاة ولا أي ظرف كان.

هذه الكلمة المرسومة بدقة على العلم وسيف الحق تعطي العالم رسالة واضحة بدون لغط ولا مزايدات أن هذه الأرض أرض العدل والمساواة والحق المبين، لا يهمها حاقد ولا من يزرع الشر في الطرقات.

هنا السيادة الوطنية انتماء والحب فطرة.