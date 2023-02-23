يحتفل وطني المملكة العربية السعودية بذكرى يوم التأسيس، اليوم الذي نستذكر فيه ما قدمه أجدادنا من تضحيات في سبيل مملكتنا العزيزة، فما أروع وأجمل أن نحتفل بهذه التضحيات التي جعلتنا نعيش اليوم في مجتمع آمن ومستقر.

ثلاثة قرون مضت على توحيد مملكتنا الغالية مملكة لأرض مباركة تفد إليها قلوب المسلمين والعالم أجمع يجدون كل الحب والرعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

يوم التأسيس هو يوم فخر وانتماء لأرض ارتوت بدماء الآباء والأجداد، يوم نتعرف فيه على إنجازاتهم وبصماتهم التي لن تنسى، وضعوا حجر أساس لبناء دولة عظيمة تطورت مع الأيام والسنين حتى أصبحت إحدى الدول العظيمة في ظل قيادة حكيمة من الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اللذين ذهبا بالمملكة وشعبها إلى أبعد ما كان يخطر على البال، فباتت مملكتنا من الدول التي يشار اليها بالبنان، دولة نهضة اقتصادية وعمرانية ومن كبار دول العالم، دولة فيها كل الرفاهية للصغير والكبير ودولة حققت فيها المساواة التكاملية بين الرجال والنساء في مجالات متنوعة تعززت فيها حقوق المرأة وتحسنت بيئة عملها في جميع القطاعات، دولة تهتم بصحة أبنائها وبرفاهيتهم حتى أصبحت إحدى الدول المتقدمة والآمنة.

يوم التأسيس يوم مهم لغرس القيم الوطنية في الأجيال القادمة، وتعريفهم بإنجازات حكامهم، الذين يستحقون منا أن نبادلهم الحب والتضحيات.

هنيئاً لنا بهذا الوطن العظيم، وكلّ عامٍ وأنتم بألف خير، ودمتِ شامخةً يا مملكة العز والفخر.