حمداً لك رباه ‏على هذه المنظومة.. حمداً لله على هذه الدولة العظيمة.. حمداً لله على القيادة الحكيمة والأمة المجيدة. مبهر أن ترى دولتك ونظامك يسارع عالياً.. مبهر أن ترى دولتك أشهدت العالم على قوة وعزم وسياده ونماء.. لا نملك لأنفسنا إلا السعادة، ولوطننا إلا الانتماء والوفاء والولاء.تحية إجلال ومحبة صادقة من شعب عظيم لقيادة حكيمة، وحكومة رشيدة، ومنظومة تمتد للسماء فترتد للأرض المباركة الطاهرة ورمالها الذهبية.. تحية من كل الشعب السعودي، من كل أم وربة بيت، ومن كل رجل شهم تحكمه أخلاق نبيله، ومن كل شاب سيق العالم أمامه، ومن كل طفل مبتسم يرى رايتنا ترفرف أمام عينيه.. هنيئاً لنا وطننا الأمن والأمان، السلم والسلام.تعال أحكي لك يا ابني، عن رمال العز والمجد، وجبال القوة والجَلَد:رجال تربوا على الشيم.. ونساء العُرب والقيماطفالٌ ربيت على التقوى.. وبيوتاً فاضت بالأدباءأجيال حوربت دوماً.. وكان النصر لها طلباًنجني ثمار عزتنا.. ونبني صروح دولتنافلنا التاريخ مجدافٌ.. لنصل شواطئ رؤيتناأتريد مزيداً يا طفلي أتريد مزيداً عن الملك؟ملكاً خاف من ربه.. فأخاف عدواً من خلفهيناجي الله ويعبده.. والله يعزه وينصرهأقام العدل في دولته.. وسار على خطى موحدهنرى في عينٍ والده.. وفي الأخرى نرى إخوتهتولى العهد والميثاق.. وفاق مع ولي عهده الآفاق