حمداً لك رباه على هذه المنظومة.. حمداً لله على هذه الدولة العظيمة.. حمداً لله على القيادة الحكيمة والأمة المجيدة. مبهر أن ترى دولتك ونظامك يسارع عالياً.. مبهر أن ترى دولتك أشهدت العالم على قوة وعزم وسياده ونماء.. لا نملك لأنفسنا إلا السعادة، ولوطننا إلا الانتماء والوفاء والولاء.
تحية إجلال ومحبة صادقة من شعب عظيم لقيادة حكيمة، وحكومة رشيدة، ومنظومة تمتد للسماء فترتد للأرض المباركة الطاهرة ورمالها الذهبية.. تحية من كل الشعب السعودي، من كل أم وربة بيت، ومن كل رجل شهم تحكمه أخلاق نبيله، ومن كل شاب سيق العالم أمامه، ومن كل طفل مبتسم يرى رايتنا ترفرف أمام عينيه.. هنيئاً لنا وطننا الأمن والأمان، السلم والسلام.
تعال أحكي لك يا ابني، عن رمال العز والمجد، وجبال القوة والجَلَد:
رجال تربوا على الشيم.. ونساء العُرب والقيم
اطفالٌ ربيت على التقوى.. وبيوتاً فاضت بالأدباء
أجيال حوربت دوماً.. وكان النصر لها طلباً
نجني ثمار عزتنا.. ونبني صروح دولتنا
فلنا التاريخ مجدافٌ.. لنصل شواطئ رؤيتنا
أتريد مزيداً يا طفلي أتريد مزيداً عن الملك؟
ملكاً خاف من ربه.. فأخاف عدواً من خلفه
يناجي الله ويعبده.. والله يعزه وينصره
أقام العدل في دولته.. وسار على خطى موحده
نرى في عينٍ والده.. وفي الأخرى نرى إخوته
تولى العهد والميثاق.. وفاق مع ولي عهده الآفاق
تحية إجلال ومحبة صادقة من شعب عظيم لقيادة حكيمة، وحكومة رشيدة، ومنظومة تمتد للسماء فترتد للأرض المباركة الطاهرة ورمالها الذهبية.. تحية من كل الشعب السعودي، من كل أم وربة بيت، ومن كل رجل شهم تحكمه أخلاق نبيله، ومن كل شاب سيق العالم أمامه، ومن كل طفل مبتسم يرى رايتنا ترفرف أمام عينيه.. هنيئاً لنا وطننا الأمن والأمان، السلم والسلام.
تعال أحكي لك يا ابني، عن رمال العز والمجد، وجبال القوة والجَلَد:
رجال تربوا على الشيم.. ونساء العُرب والقيم
اطفالٌ ربيت على التقوى.. وبيوتاً فاضت بالأدباء
أجيال حوربت دوماً.. وكان النصر لها طلباً
نجني ثمار عزتنا.. ونبني صروح دولتنا
فلنا التاريخ مجدافٌ.. لنصل شواطئ رؤيتنا
أتريد مزيداً يا طفلي أتريد مزيداً عن الملك؟
ملكاً خاف من ربه.. فأخاف عدواً من خلفه
يناجي الله ويعبده.. والله يعزه وينصره
أقام العدل في دولته.. وسار على خطى موحده
نرى في عينٍ والده.. وفي الأخرى نرى إخوته
تولى العهد والميثاق.. وفاق مع ولي عهده الآفاق