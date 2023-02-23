يا بلادي قد حباك الله بالأمان فأسعديوملكاً كريماً عادلاً بنهج النبي يقتديحرمين شريفين وقبلةً لكل موحّديوشعباً يقيم الصلاة في كل مسجديعطاء سلمان جزيلاً يا أبيض اليديعمّ أرجاء البلاد بكرم له لا محدّديصروح العلم منارات عاليات تخلديوإعمار فاره في كل صوب متمدديأبواب العدالة مشرعة دائماً لا توصديوالأرض خيراً راغداً بأرجائها متعدديوجنود مخلصون يقاتلون كل معتديسجلوا تاريخهم فخراً لهم وسؤدديقد أقسمت بالله العظيم الأوحديبالولاء يا بلادي ويا أمّة الإسلام اشهدي