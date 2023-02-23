يا بلادي قد حباك الله بالأمان فأسعدي
وملكاً كريماً عادلاً بنهج النبي يقتدي
حرمين شريفين وقبلةً لكل موحّدي
وشعباً يقيم الصلاة في كل مسجدي
عطاء سلمان جزيلاً يا أبيض اليدي
عمّ أرجاء البلاد بكرم له لا محدّدي
صروح العلم منارات عاليات تخلدي
وإعمار فاره في كل صوب متمددي
أبواب العدالة مشرعة دائماً لا توصدي
والأرض خيراً راغداً بأرجائها متعددي
وجنود مخلصون يقاتلون كل معتدي
سجلوا تاريخهم فخراً لهم وسؤددي
قد أقسمت بالله العظيم الأوحدي
بالولاء يا بلادي ويا أمّة الإسلام اشهدي
وملكاً كريماً عادلاً بنهج النبي يقتدي
حرمين شريفين وقبلةً لكل موحّدي
وشعباً يقيم الصلاة في كل مسجدي
عطاء سلمان جزيلاً يا أبيض اليدي
عمّ أرجاء البلاد بكرم له لا محدّدي
صروح العلم منارات عاليات تخلدي
وإعمار فاره في كل صوب متمددي
أبواب العدالة مشرعة دائماً لا توصدي
والأرض خيراً راغداً بأرجائها متعددي
وجنود مخلصون يقاتلون كل معتدي
سجلوا تاريخهم فخراً لهم وسؤددي
قد أقسمت بالله العظيم الأوحدي
بالولاء يا بلادي ويا أمّة الإسلام اشهدي