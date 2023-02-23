كل ذكرى أو مناسبة وطنية تمر على بلادنا وهي بخير وأمان ورفعة وتقدم، حفظها الله وزادها تألقاً ورفعة في ظل حكومة رشيدة بقيادة خادم الحرمين وولي عهده الأمين حفظهما الله.. وهذه قصيدة بعنوان «بدينا» كتبتها بمناسبة ذكرى «يوم التأسيس» (22 فبراير)، أقول فيها:تـوكلنـا علـى الله وابتدينـاومنه العـون دايـم نستمدهسعوديين.. عيـن الله علينايدٍ تبني.. والأخرى مستعدّهوطنّـا غير حبـك ما لقينانحبك بالرخاء.. وبكل شـدّهعمرناك.. وزرعنـاك بيديناوعنّك الشر.. بعد الله نـردّهشمخنا بك للأمجاد.. ورقيـناوترابك.. مـن غلانا لك نودّهبشرع الله حكـمنـا واقتديناوكـل الخيـر للعـالم نمـدّهتربينـا بـك.. ولأرضك هويناوباقـي العمـر لأجلك ما نعدّهلها بالروح.. والغالي.. فديناكيـان شامخ.. الله لا يهـده