كل ذكرى أو مناسبة وطنية تمر على بلادنا وهي بخير وأمان ورفعة وتقدم، حفظها الله وزادها تألقاً ورفعة في ظل حكومة رشيدة بقيادة خادم الحرمين وولي عهده الأمين حفظهما الله.. وهذه قصيدة بعنوان «بدينا» كتبتها بمناسبة ذكرى «يوم التأسيس» (22 فبراير)، أقول فيها:
تـوكلنـا علـى الله وابتدينـا
ومنه العـون دايـم نستمده
سعوديين.. عيـن الله علينا
يدٍ تبني.. والأخرى مستعدّه
وطنّـا غير حبـك ما لقينا
نحبك بالرخاء.. وبكل شـدّه
عمرناك.. وزرعنـاك بيدينا
وعنّك الشر.. بعد الله نـردّه
شمخنا بك للأمجاد.. ورقيـنا
وترابك.. مـن غلانا لك نودّه
بشرع الله حكـمنـا واقتدينا
وكـل الخيـر للعـالم نمـدّه
تربينـا بـك.. ولأرضك هوينا
وباقـي العمـر لأجلك ما نعدّه
لها بالروح.. والغالي.. فدينا
كيـان شامخ.. الله لا يهـده
تـوكلنـا علـى الله وابتدينـا
ومنه العـون دايـم نستمده
سعوديين.. عيـن الله علينا
يدٍ تبني.. والأخرى مستعدّه
وطنّـا غير حبـك ما لقينا
نحبك بالرخاء.. وبكل شـدّه
عمرناك.. وزرعنـاك بيدينا
وعنّك الشر.. بعد الله نـردّه
شمخنا بك للأمجاد.. ورقيـنا
وترابك.. مـن غلانا لك نودّه
بشرع الله حكـمنـا واقتدينا
وكـل الخيـر للعـالم نمـدّه
تربينـا بـك.. ولأرضك هوينا
وباقـي العمـر لأجلك ما نعدّه
لها بالروح.. والغالي.. فدينا
كيـان شامخ.. الله لا يهـده