اليوم طرا لي أكتب أشعار
عن الجمال ومعناه ووصوفه
الجمال أشكال وأنواعه كثار
ويندر بعض الجمال وصنوفه
جمال الوجه دايم يشرق أنوار
وشعاع الشمس ظاهر تشوفه
وفي بعض الجمال تسير محتار
يعجز عن وصفه الشعر وحروفه
يرق القلب لحكيه ويشعل النار
ولصمته تصبح الروح ملهوفه
وجماله ما يحتاج وصفات عطار
حامل جمال الورد على كتوفه
إنْ مر ريحه تفوح عبق أزهار
وهو العطر كله وأجمل صنوفه
اسأل الله الخالق المبدع الجبار
ينزل علينا جزيل رحمته ولطوفه.
عن الجمال ومعناه ووصوفه
الجمال أشكال وأنواعه كثار
ويندر بعض الجمال وصنوفه
جمال الوجه دايم يشرق أنوار
وشعاع الشمس ظاهر تشوفه
وفي بعض الجمال تسير محتار
يعجز عن وصفه الشعر وحروفه
يرق القلب لحكيه ويشعل النار
ولصمته تصبح الروح ملهوفه
وجماله ما يحتاج وصفات عطار
حامل جمال الورد على كتوفه
إنْ مر ريحه تفوح عبق أزهار
وهو العطر كله وأجمل صنوفه
اسأل الله الخالق المبدع الجبار
ينزل علينا جزيل رحمته ولطوفه.