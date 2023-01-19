اليوم طرا لي أكتب أشعارعن الجمال ومعناه ووصوفهالجمال أشكال وأنواعه كثارويندر بعض الجمال وصنوفهجمال الوجه دايم يشرق أنواروشعاع الشمس ظاهر تشوفهوفي بعض الجمال تسير محتاريعجز عن وصفه الشعر وحروفهيرق القلب لحكيه ويشعل النارولصمته تصبح الروح ملهوفهوجماله ما يحتاج وصفات عطارحامل جمال الورد على كتوفهإنْ مر ريحه تفوح عبق أزهاروهو العطر كله وأجمل صنوفهاسأل الله الخالق المبدع الجبارينزل علينا جزيل رحمته ولطوفه.