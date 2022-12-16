يعد القطاع السياحي من أهم القطاعات في خطة التحول والتنوع الاقتصادي في المملكة تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 من حيث تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة معدل جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتوفير فرص عمل للمواطنين وزيادة مصادر الدخل، حيث إن عمل منظومة السياحة في المملكة مهم في أدوراها في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وتحقيق طموحات ومستهدفات القطاع، وتضم المنظومة (وزارة السياحة، وصندوق التنمية السياحي، والهيئة السعودية للسياحة، ومجالس التنمية السياحية)، التي تتكامل أدوارها من خلال التشريع من قبل الوزارة والدعم من الصندوق والترويج من الهيئة والمواءمة من خلال المجالس في المناطق الإدارية.

وفي قراءة عن أرقام الزيارات كشفت بيانات الهيئة السعودية للسياحة وصول إجمالي عدد الزيارات في المملكة إلى 62 مليون زيارة في 2022 (29.5 مليون زيارة من الخارج، و32.5 مليون زيارة من الداخل). ومن حيث الأرقام لمؤشرات وإنجازات قطاع السياحة في النصف الأول لعام 2022 كشفت المنصة الوطنية للرصد السياحي تحقيق إجمالي عدد السياح الوافدين والمحليين إلى 46 مليون سائح (6.1 مليون عدد السياح الوافدين (بإجمال 27 مليار ريال إنفاق للسياح الوافدين. ومن حيث الإنفاق زاد خلال الرحلة السياحية لسياح المبيت الوافدين الذين قضوا ليلة واحدة خلال رحلتهم السياحية من 4.194 ريال في 2021 إلى 4.380 ريال في عام 2022 مع انخفاض طفيف إنفاق سياح المبيت المحلي من 1.198 ريال في 2021 إلى 1.114 ريال حتى منتصف عام 2022.