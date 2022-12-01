ملحمة تاريخية بطلها «السعودية العظمى»؛ ملحمة كروية خاضها المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم لكرة القدم؛ بداية من المباراة أمام الارجنتين ثم بولندا والمكسيك.. على أرض عربية وعلى مرأى ومسمع من العالم؛ كانت الدموع تختلط بالدعوات لصقور منتخبنا الوطني.. فارق الخبرة والمراس لصالح الآخر، ولكن الله قادر أن يجعل القوة محل الضعف، ويبدل الخوف أمناً والرجاء مكان اليأس.لقد سجَّل التاريخ نصراً وإن هُزمنا في بعضها، ولكنها ملحمة النصر التي قال فيها السعودي كلمته.. ملحمة كان فيها لاعبونا أسوداً تقف بكل شموخ في وجه الخصم الكروي.. فصفقت لهم الشعوب العربية وكل جماهير الساحرة المستديرة في العالم.. إنهم هؤلاء أسودنا تفترس عندما تجوع، وتدافع عن عرينها وستبقى تذود عن حماها وتدافع عن مجدها الكروي.أجل نحن الحجاز ونحن نجدهنا مجدٌ لنا وهناك مجدُونحن جزيرة العرب افتداهاويفديها غطارفةٌ وأسدُونحن شمالنا كبرأشمُونحن جنوبنا كبر أشدُ.نعم يا قلب الدنيا وقبلة المسلمين، لقد قيض الله لك ولاة الأمر خداماً وحماة.. فهنيئاً لنا بولاة الأمر.. وهنيئاً لولاة الأمر بشعبهم الوفي.. حفظ الله الوطن في ظل قيادته وحقق له رؤيته.. وإلى الأمام يا رمز المحبة والسلام.وأخيراً؛ إذا أردت أن تكتب التاريخ فأعطِ السعودي قلماً.