ذات مرة كنت في حديث مع صديق يعمل في مجال الفن.. كان النقاش حول تعامله مجبراً مع أحد الفنانين ليتسلَّم منه عملاً معيناً.. شكواه كانت مريرة؛ بداية من قلة اهتمام ذلك الفنان، ومروراً بعدم التزامه بتسليم العمل الفني في موعده، وانتهاء بعدم الرد على اتصالاته.هذه الشكوى متكررة من هذه الفئة التي لا علاقة لها بالفن بتاتاً.. هؤلاء هم ادعياء الفن الذين يعيشون في تخبط حين يتعاملون مع الآخرين، بدعوى أن الفن يأخذ كل أوقاتهم.. أولئك من وجهة نظري بعيدون عن الفن، بل هم على خط موازٍ له.السؤال: هل أصبح هذا عادة يتوارثها بعض الفنانين؟.. وأجيب باختصار: «الفن» هو كل جميل يقدمه الشخص من أخلاقيات يلتزم بها الإنسان عموماً، مثل: تهذيب الفن له، المظهر الحسن، الكلام المهذَّب، احترام مواعيد تسليم الأعمال، والأدب في الحوار.. فمن لا يهذبه فنه فهو دخيل عليه.