بمناسبة الذكرى الثامنة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم في وطننا الغالي؛ أهدي هذه الأبيات لقائدنا الملك الإنسان وولي عهده الأمين والوطن العزيز على قلب كل مواطن:
وش كثر غلاتك عندي يا وطن
وش كثر يا وطن أنا أغليك
ساكن الروح يا وطن طول الزمن
وكل ما عندي يا وطن أنا أهديك
كل المشاعر يا وطن أعلنها علن
بنفسي ومالي واجب أفديك
في دمي وعروقي حبك سكن
نبضات قلبي الوفي دايم تناديك
أدعو الرحمن وهو مسخّر المزن
يزيد خيرك يا وطن ويعطيك
مستحيل أنسى الفضل لن ولن
وأسأل الله يحفظك ويحميك
يا حافظ احفظ قراها والمدن
يا سامع من يسألك ويدعيك
يا الله جنّب الوطن شر الفتن
بحق نور وجهك وحسن أساميك
وش كثر غلاتك عندي يا وطن
وش كثر يا وطن أنا أغليك
ساكن الروح يا وطن طول الزمن
وكل ما عندي يا وطن أنا أهديك
كل المشاعر يا وطن أعلنها علن
بنفسي ومالي واجب أفديك
في دمي وعروقي حبك سكن
نبضات قلبي الوفي دايم تناديك
أدعو الرحمن وهو مسخّر المزن
يزيد خيرك يا وطن ويعطيك
مستحيل أنسى الفضل لن ولن
وأسأل الله يحفظك ويحميك
يا حافظ احفظ قراها والمدن
يا سامع من يسألك ويدعيك
يا الله جنّب الوطن شر الفتن
بحق نور وجهك وحسن أساميك