بمناسبة الذكرى الثامنة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم في وطننا الغالي؛ أهدي هذه الأبيات لقائدنا الملك الإنسان وولي عهده الأمين والوطن العزيز على قلب كل مواطن:وش كثر غلاتك عندي يا وطنوش كثر يا وطن أنا أغليكساكن الروح يا وطن طول الزمنوكل ما عندي يا وطن أنا أهديككل المشاعر يا وطن أعلنها علنبنفسي ومالي واجب أفديكفي دمي وعروقي حبك سكننبضات قلبي الوفي دايم تناديكأدعو الرحمن وهو مسخّر المزنيزيد خيرك يا وطن ويعطيكمستحيل أنسى الفضل لن ولنوأسأل الله يحفظك ويحميكيا حافظ احفظ قراها والمدنيا سامع من يسألك ويدعيكيا الله جنّب الوطن شر الفتنبحق نور وجهك وحسن أساميك