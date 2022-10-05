البداية حلم قاتلت من أجل هذا الحلم كيف وهو لخدمة أبناء المنطقة.

‏كفاح، مثابرة، جهد، كل هذا من أجل المسار، ألا يستحق المسار كل هذا، نعم يا سادة.

‏البداية من الدمام ومن مجمع الواحة تحديدا أحد أرقى شوارع الساحل الشرقي.

‏ومن بحرها إلى نسائم الشمال هبوبها جوها عطرها محافظة طريف المدينة التي تتميز في صفاء ونقاء وعشق أهلها لها وأجزم أنهم متيمون بها وصل قطار المسار واستقر بها لينطلق منها لينثر الإبداع والعلم لينتشر في سماء جوها العليل.

‏وبعد ذلك كان لزاما علينا الوصول إلى عاصمة الشمال وعشقنا جميعا زهرة الحدود الشمالية عرعر ليكتمل هذا الإبداع ويصل قطار المسار السريع إليها لأنها دائما الحضن الدافئ للجميع.

‏يا سادة لن أتكلم عن عشقي للمسار ولن أشرح ماذا قدم المسار خدمات للمجتمع.

‏بل دعوني أتكلم وأبحر بين ثنايا إبداع كادر المسار موظفين وموظفات مدربين ومدربات خلف كل ما تم من إنجاز وإبداع وزاد هذا الإبداع ما قدموه في يوم الوطن اليوم الوطني السعودي الـ٩٢، حيث كانوا مثالا يحتذى بهم في حب وعشق الوطن وبفعاليات قل أن تجد مثلها، لهم مني كل الحب وأنتم فخري وعزي وسندي دائما.

‏‏وختامها مسك مع الذهب الرجل الذي معدنه ذهب من زرع بنا الحلم من كان الوقود الحقيقي لنا هو طاقتنا التي نستمد منها قوتنا فتح ذراعيه وأبوابه لنا وعند أي عائق نسارع في الذهاب إليه ونجد الحلول والعون..

‏إنه سعادة محافظ طريف

‏بدر بن نجر الصقر

* رئيس مجلس الإدارة