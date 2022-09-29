•• منذ أيام بدأنا فصلاً يسبق «الشتاء» وهو «الخريف»، نشعر فيه بلطافة الجو وهبوب الرياح وتساقط أوراق الشجر.. تتساوى فيه ساعات النهار وساعات الليل تقريباً.. ويوم 22 ديسمبر القادم يبدأ الانقلاب الشتوي إعلاناً ببدء أبرد فصول العام المرتبط بانخفاض درجات الحرارة «الشتاء».. وتأثيره وتوقيته يتغير حسب الموقع الجغرافي، فكلما كانت المنطقة بعيدة عن خط الاستواء كلمات كانت درجات الحرارة أكثر برودة.•• في منطقة الخليج العربي؛ هناك خمسة مواسم للشتاء، ثلاثة منها شديدة البرودة؛ تتغير بنسب بسيطة.. هذه المواسم الباردة هي: «المربعانية» ويستمر 39 يوماً، بداية من الأربعاء 13 جمادى الأولى القادم (7 ديسمبر).. و«الشبط» ويستمر 26 يوماً، بداية من الأحد 22 جمادى الآخرة القادم (15 يناير 2023).. و«العقرب الأول» ويستمر 13 يوماً، بداية من الجمعة 19 رجب القادم (10 فبراير 2023).•• وهناك موسمان دافئان يستمران 26 يوماً بالتساوي؛ هما: «العقرب الثانية» بداية من الخميس 3 شعبان القادم (23 نوفمبر 2023)، و«العقرب الثالثة» بداية من 16 شعبان (8 مارس 2023).. لتعود درجات الحرارة بالتدريج كما كانت ببرودة مرتفعة نوعاً ما، بداية من فصل «الربيع» في منتصف مارس تقريباً وحتى منتصف يونيو، وتصل الأمطار في هطولها إلى أعلى مستوياتها، لنرجع بعدها إلى «الصيف».•• ما سبق كله مقدمة فقط، أما المتن يتلخص في جملة عميقة جداً: «في الطقس البارد وتساقط الثلوج؛ أحموا إخوانكم من البرد وقسوته».. وحين نتذكر فصل الشتاء علينا أن نتلمس حال الفقراء؛ بالكساء الواقي من البرودة، والغطاء الدافئ من ارتفاعها في ظلمة الليل.. فإذا أغناك الله فلا تنسى من يُعِد «الشتاء» من الأيام الشدائد.. والله لا يضيع أجر من أحس عملاً.