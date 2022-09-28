كل أنواع الحب في أصلها حماية؛ فحبك لله يقيك من عقابه، وحب الله لك يمنحك رحمته وغفرانه، وحب النفس يحميها مما يضرها، وحين تكرهها تنقاد إلى إهمالها وأذاها.. فالحماية ليست بالضرورة ملموسة ومادية كالدرع أو القوة، الحماية تكمن في الاستقرار النفسي لمن تحب.. حتى نفسك.. وكلنا يحتاج إلى الاستقرار بكافة أشكاله، والنفسية المستقرة تعكس طاقتها الإيجابية على الجسد الصحيح، وتخلق العلاقات السوية بين البشر.احمِ نفسك ومن تحب.. أسمى تعبير عن الحب الحماية من الغدر وتهديد الاستقرار قبل الضمان المالي على اعتقاد تأمين المستقبل، وإن كان المال هو قوام الحياة؛ فإن الاستقرار النفسي أولى بالتوفير والاستثمار.احمِ نفسك من كل أشكال الشيخوخة الفكرية والجسدية، فلا تكن جماداً.. طوِّر من مهارات التواصل مع البشر، لا نقد أشكالهم أو أفعالهم فأنت مثلهم، فكل ابن آدم خطاء.احمِ نفسك وأحبها وكافئها قبل أن تلومها وتحاسبها سعياً إلى سراب المثالية أو وهم الكمال.اهزم صراعك مع الحياة بابتسامة عريضة وصبر جميل.. تأمل جمالك ودقة الكون من حولك، فأنت هدية ورسالة ومضمون.. في أحسن تقويم.