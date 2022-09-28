من عام لعام والخير بأرضك يزيددعوة الخليل بالقرآن مذكورةلو عدنا للورا سنين نقول ونعيدبطولات سطرها التاريخ مكتوبةحق وواجب بذكرى اليوم المجيدنروي أمجاد الوطن فخر العروبةاستعن بالله وتحقق كل ما يريدوالمعارك دايماً بالأخطار محفوفةبالعزيمة والإيمان والإصرار الشديدخيول العز تصهل وفرسان معروفةالهدف أرضي وتعلا كلمة التوحيدوالراية ترفرف بين الأمم مرفوعةمن يهزم الصعاب غير فارس فريدوحّد الدولة والمكانة عالية مرموقةباني المجد والأمن والعيش الرغيدوكلمة المملكة بين الدول مسموعةوالأشاوس بعده هذا الملك والعضيدالوطن شامخ بهم يا خير معمورةبالعدل يدوم المُلك والراي السديدويدوم العز وديرتي بالحق منصورةوالشعب حول القيادة واليد باليدأبهر العالم والدول بالشعب مبهورةدعوة بيومنا ذكرى اليوم السعيدللمؤسس عبدالعزيز سيرة وبطولةبالرحمة وللملك يا رب بالعمر المديد‏خادم البيتين يا رب تنور دروبه