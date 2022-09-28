من عام لعام والخير بأرضك يزيد
دعوة الخليل بالقرآن مذكورة
لو عدنا للورا سنين نقول ونعيد
بطولات سطرها التاريخ مكتوبة
حق وواجب بذكرى اليوم المجيد
نروي أمجاد الوطن فخر العروبة
استعن بالله وتحقق كل ما يريد
والمعارك دايماً بالأخطار محفوفة
بالعزيمة والإيمان والإصرار الشديد
خيول العز تصهل وفرسان معروفة
الهدف أرضي وتعلا كلمة التوحيد
والراية ترفرف بين الأمم مرفوعة
من يهزم الصعاب غير فارس فريد
وحّد الدولة والمكانة عالية مرموقة
باني المجد والأمن والعيش الرغيد
وكلمة المملكة بين الدول مسموعة
والأشاوس بعده هذا الملك والعضيد
الوطن شامخ بهم يا خير معمورة
بالعدل يدوم المُلك والراي السديد
ويدوم العز وديرتي بالحق منصورة
والشعب حول القيادة واليد باليد
أبهر العالم والدول بالشعب مبهورة
دعوة بيومنا ذكرى اليوم السعيد
للمؤسس عبدالعزيز سيرة وبطولة
بالرحمة وللملك يا رب بالعمر المديد
خادم البيتين يا رب تنور دروبه
دعوة الخليل بالقرآن مذكورة
لو عدنا للورا سنين نقول ونعيد
بطولات سطرها التاريخ مكتوبة
حق وواجب بذكرى اليوم المجيد
نروي أمجاد الوطن فخر العروبة
استعن بالله وتحقق كل ما يريد
والمعارك دايماً بالأخطار محفوفة
بالعزيمة والإيمان والإصرار الشديد
خيول العز تصهل وفرسان معروفة
الهدف أرضي وتعلا كلمة التوحيد
والراية ترفرف بين الأمم مرفوعة
من يهزم الصعاب غير فارس فريد
وحّد الدولة والمكانة عالية مرموقة
باني المجد والأمن والعيش الرغيد
وكلمة المملكة بين الدول مسموعة
والأشاوس بعده هذا الملك والعضيد
الوطن شامخ بهم يا خير معمورة
بالعدل يدوم المُلك والراي السديد
ويدوم العز وديرتي بالحق منصورة
والشعب حول القيادة واليد باليد
أبهر العالم والدول بالشعب مبهورة
دعوة بيومنا ذكرى اليوم السعيد
للمؤسس عبدالعزيز سيرة وبطولة
بالرحمة وللملك يا رب بالعمر المديد
خادم البيتين يا رب تنور دروبه