يا لهذا الوَطَنِ العظيم الذي ترك كل هذا الكون بعرضه وطوله وجاء ليسكن أرواحنا ويستوطن قلوبنا بكل هدوء وطمأنينة حتى أضحت ذرات رمله الخضراء من نبضنا ونسماته العليلة عطر أنفاسنا.يا لعبدالعزيز القائد الفذ الذي وحد كل ذلك الكيان القارة على الدين، والحب، والعدل، وبدل بقدرة الله: خوفنا أمناً، وشتاتنا اجتماعاً، وفقرنا رخاءً، وجهلنا علماً..يا قِبلةَ الكون هذا يومُ وِحدتِناكُنّا، ولكنّ هذا السّعد لم يَكُنِكُنّا شتاتًا فمدّ (الصقرُ) خافِقهُوضمّنا بِحنانٍ دافِقٍ هَتِنِما زال (عبدالعزيز) اليومَ في دَمِناينسابُ بين هِضاب الشّامِ واليمنوسوف تبقى له في كل ثانيةٍمن عُمْرِنا (دعوةٌ) في السِرّ والعلنثم سار الأفذاذ على خطى والدهم العظيم حتى بلغنا من المجد منتهاه، وأصبحت الصحراء القاحلة أنهار عطاء وكرم لكل منكوب على وجه هذه الأرض، ووقف البدو رعاه الإبل الحفاة ينافسون علماء ومبدعي العالم، وينتزعون المراكز الأولى منهم بجدارة ومهارة، ويصنعون حضارة وطنهم بأيديهم الطاهرة، حتى أصبح لوطننا العزيز ثقله العالمي في شتى المجالات وأصبحت السعودية العظمي علامة فارقة في خارطة العالم بحكمة سلماننا ورؤية محمدنا:لنا (حَزم) سلمان الذي جاء مُنقذاوصلّت إلى رُكن اليقين حشودهلَناً رؤية الشبل الطموح (محمدٍ)لِمستقبلٍ لَاحت بِبشرٍ بنودهيُطلّ علينا بالبشارات وجههوتهطل من مُزن الوفاء وعودهفتىً يَعربّي النبض جاوز عصرَهبفكرٍ سَقَت معنى الرّقيّ عدُوده