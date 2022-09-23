توجه عضو مجلس الشورى السابق الإعلامي محمد رضا نصرالله، نيابة عن أهالي محافظة القطيف ومثقفيها وأدبائها وفنانيها بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لهذه اللفتة الحضارية الرائعة بعقد مهرجان القطيف الدولي في القطيف ذي التاريخ الحضاري المتراكم والموقع الممثل لتلاقح الحضارات وحوار الثقافات كحال معظم المواقع الجغرافية ذات العمق التاريخي في جزيرتنا العربية منذ قديم الزمان. وقد قامت على ثراها أسواق العرب القديمة التي كانت تحتضن نخب المجتمعات الأدبية في أسواق عكاظ في الحجاز وذي المجاز وهجر والخط في شرقها ودومة الجندل في شمالها وحباشة في جنوبها.

وقال إن وزارة الثقافة بقيادة وزيرها الشاب الأمير بدر بن فرحان ممثلة في هيئة الأدب والنشر والترجمة برئاسة الروائي البارز الدكتور محمد حسن علوان بهذه المبادرة المتميزة لها دلالات تؤكد أن مشروع الملك عبدالعزيز الوحدوي يتمثل في شمول اهتمام القيادة الرشيدة كافة أنحاء الوطن الحبيب من شرقه الى غربه ومن شماله الى جنوبه.

وأعرب عن أمله أن يكون مهرجان القطيف الأدبي الدولي رسالة إلى دول الإقليم والعالم أن المملكة اليوم تمتلك من عناصر القوة الناعمة الكثير وهي أحد عناوين رؤية 2030 وبرامج التحول الوطني الرئيسية التي يقودها الأمير محمد بن سلمان ما يؤكد أن المملكة اليوم تعيش تحولًا تاريخيًا مفصليًا يأخذ بيد وطننا العظيم الى ما يستحقه من مكانة دولية في كل مجال.