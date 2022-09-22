كتب قصيدة وطنية من 92 كلمة بذكرى يوم الوطن الـ92 للمملكة العربية السعودية..

يقول سعد الشليل: احترت ماذا أُقدم له؟

فالتضامن مع الوطن، والشعور بالفخر به، وعظيم الحب له واجبٌ؛ لذلك كان مولد هذه القصيدة بهذا الوطن المعطاء أنشودةً غنائيةً بفكرةٍ جديدةٍ ومبتكرةٍ، لتكون من 92 كلمة شكلتها أبياتها التالية، وستكون إن شاء الله عملاً فنياً قادماً، وسيسهم النغم في تقديمه إهداءً للوطن في يومه الوطني.

والأمنيات لوطننا الغالي بديمومة تكرار هذه المناسبة لعقود وقرون قادمة والوطن في خير وأمان وتطور وسؤدد في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله وأمدهما بالصحة والعافية.

وختاماً.. لله الحمد، وللمليك العهد، وللوطن المجد..

«92 كلمه حب للوطن»

المَجدُ مجدُك يـــا وطن

والحُب لكْ طوُل الزمن

مَـــن لامَــنا في.. حُـبِه

يَـــسأل مِن غيـــرِ وطن؟

أنــتَ الــــذي في أرضِه

القبلتيــــنِ لهـَـا احتضَن

أنت الــــذي نحيـــا..بِه

كالــــروحِ في جوفِ بدَن

أنت الـــذي بقلوبِنـَـــا

بِـــدَمِ الشــرايينِ سكَـــن

شَــعـبُـك مِـعـطَـــاء وفي

آمِــن ومَــن فيــكَ..أَمَـن

بِـــقــعـــةُ ضَـــوءِ للأُمَـم

الـــــحَـرفُ أنت له شَجن

ألهَــــُمَك اللهُ.. قــائِـداً

فَـــــذاً.. أمينــــاً مؤتمَـن

بالكونِ.. بــــِــت مـنَـارة

جَنــــبّــــك اللهُ المِـــحَن

سَـــيبقى شموخُك عالياً

للمجــدِ.. بالسُحِب اقترن

فســبحــانـــه الله الـــذي

بالسر يحمي وفي العلن

ومَـا أروَع الــحُــب.. إذا

ازدان فـي حُــب الوطن

والـعَــهّــدُ.. مِـنا.. والقسم

للهِ.. ثُــم الـمَـلـك.. فَالوَطَن