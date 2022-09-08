إن التعامل مع تحديات تغير المناخ يتطلب جهودًا عالمية واسعة ومنسّقة، مع التركيز على مجالات معينة تتيح لنا إحداث أوسع وأسرع تغييرات إيجابية للتغلب على مشكلات تغير المناخ حول العالم.

وفي هذا الصدد، فقد أعلنت المملكة العربية السعودية منذ سنة تقريبا عن خططها الطموحة لخفض الانبعاثات الكربونية والوصول لصفر انبعاثات بحلول عام 2060. ولكي تتمكن المملكة من تحقيق هذا الهدف الطموح، فقد خططت لاستثمار أكثر من 180 مليار دولار يتم استخدامها في التحول لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة وزراعة مليارات الأشجار، وتبني تكنولوجيا احتجاز وخزن الكربون لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء.

وهناك دور مهم للشركات كي تساهم أيضا في انخفاض الانبعاثات الكربونية. فيمكن للشركات العالمية أن تلعب دورا في خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي الذي يساهم في 25% من إجمالي النواتج المحلية عالميًا، كما أنه مسؤول عن 28% تقريبًا من غازات الاحتباس الحراري حول العالم طبقًا لأحدث أرقام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA). ولهذا، وعلى هامش مشاركتنا في المنتدى السابع عشر للاستثمار في تحول قطاع الطاقة الذي نظمته مجموعة العشرين في مدينة بالي-إندونيسيا، أعلنت سيمنس للطاقة عن تأسيس وإطلاق التحالف العالمي للتخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، باعتبارها شريكًا مؤسسًا للتحالف مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

قادة القطاع الصناعي يجتمعون لتحقيق هدف عالمي واحد

إن التخلص من الانبعاثات الكربونية هو أمر مهم للغاية، ولكننا لا نستطيع القيام به بمفردنا. لقد تم إطلاق التحالف العالمي للتخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بهدف الوصول لأهداف صفر انبعاثات كربونية على مستوى الدول، مع دعم الإجراءات والتدابير الخاصة بالتخلص من الانبعاثات الكربونية في سلاسل القيمة بالقطاع الصناعي، وفهم مصادر الطاقة المتجددة بشكل أفضل واستخدامها في القطاع الصناعي على نطاق واسع. إن هذه الأهداف في مجملها معقدة ومتشابكة للغاية، بحيث لا يمكننا تحقيقها فقط من خلال الشراكات والتعاون. ولهذا يسعى هذا التحالف أيضًا لدعم الحوار وتنسيق الإستراتيجيات التي ينفذها القطاع الصناعي العام والخاص.

وحتى الآن، انضم لعضوية التحالف 15 شركة عالمية تمثل قطاعات صناعية متنوعة. ويبرز الاهتمام الواسع من هذه الشركات الرائدة مدى أهمية التعاون في وضع الإستراتيجيات ومشاركة أفضل الممارسات ودفع جهود التخلص من الانبعاثات الكربونية على المستوى العالمي.

من ناحية أخرى، نتمنى أن يكون إطلاق هذا التحالف بداية مبشرة لسلسلة من الإنجازات، من خلال ضم المزيد من الأطراف العالمية الفاعلة في القطاع الصناعي، للمساهمة في تسريع وتيرة الإجراءات وخطط العمل الخاصة بالتخلص من الانبعاثات الكربونية في هذا القطاع الرئيسي والمؤثر عالميًا.

ويُعقد أول اجتماع للتحالف الجديد على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ (COP27) والمقرر إقامته في مدينة شرم الشيخ في مصر. ويتناول الاجتماع الأول للتحالف وضع إطار تعريفي للأهداف المنوطة به في المرحلة القادمة. ونظرًا لأنّ سيمنس للطاقة لعبت دورًا رئيسيًا في تأسيس هذا التحالف، فإنها ستشارك في رئاسة التحالف خلال العامين القادمين. من ناحية أخرى يُعتبر مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ (COP27) من الأحداث العالمية الهامة التي يشارك فيها أهم قادة القطاعات الصناعية والحكومية، للتعاون معًا في التعجيل بتنفيذ الإجراءات والتدابير المناخية على الساحة العالمية، والسعي لخفض الانبعاثات الكربونية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ورفع معدلات تدفق التمويلات الداعمة لهذه الإجراءات

تعاون إقليمي لتحقيق نجاحات كبيرة على الساحة العالمية

وحتى الآن، يضم التحالف الجديد كلا من: سيمنس للطاقة، IRENA، إينل للطاقة الخضراء، طاقة عربية، إيني، تشنيب للطاقة، EDF للطاقة المتجددة، JSW، تاتا ستيل، Sable للكيماويات، تاتانجا للطاقة، رولاند بيرجر، ريبسول، إكوينور، وطاقة. هذه المجموعة من مؤسسي التحالف تمثل عدد من كبرى الشركات العالمية في قطاعات متنوعة، وهو ما يؤكد أنّ الالتزام طويل الأجل لا يُعتبر العامل الرئيسي الوحيد للتخلص من الانبعاثات الكربونية، ولكن الأهم من ذلك ضرورة تفعيل الجهود والإجراءات العملية على أرض الواقع، بحيث يكون لها تأثيرات عالمية واسعة وطويلة الأجل.

إنّ عضوية التحالف العالمي للتخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، مفتوحة أمام شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص، والشركات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة التي لديها طموحات جادة للتخلص من الانبعاثات الكربونية لكافة أنشطتها الصناعية والإنتاجية، بالإضافة للشركات التي لديها الخبرة والمعرفة اللازمة لنشر واستخدام تكنولوجيات تحول قطاع الطاقة.

ومن خلال إقامة منصة عالمية لشركائنا في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والمعرفة، فإننا نسعى للاستفادة من المهارات والخبرات التي يضمها هذا التحالف الكبير من أجل التخلص من الانبعاثات الكربونية. إنها مجرد بداية، ولكننا مازلنا في حاجة للمزيد من التعاون في قطاعي الصناعة والطاقة. هل تهتم شركتك بالتخلص من الانبعاثات الكربونية، وهل ترغبون بالفعل في التعاون معنا من أجل مستقبل أفضل للجميع؟

محمود سليماني

المدير التنفيذي لسيمنس للطاقة في السعودية