للعلم أهميات كبرى وأسباب، يطيب لي كمواطن وأب أولاً، ومبادر وطني ومجتمعي ثانياً وحريص يتمنى لجميع منتسبي التعليم كل في دوره ومكانه سواء طلاب تعليم عام وطلاب دراسات عليا وأساتذة وأكاديميين ولجميع المراحل الأخرى بالتعليم العام طلاباً وطالبات، وللمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات بالتوفيق لهم جميعاً في ظل حكومة مولاي المليك المفدى ودعم سمو سيدي ولي العهد حفظهما الله للتعليم وديمومة التوفيق والسداد.

ويطيب لي أن أهدي هذه القصيدة الوطنية المتواضعة احتفاء بهذه المناسبة السعيدة للجميع بعنوان

«اقــــرأ»:

للعلم أهمية كبـيرة وأسبـاب

و(اقرأ) طلبها الله من أشرف عبيدهﷺ

ولكـــل الأبنـــــاء طـالبـات وطلاب

سـنة دراسيـــة عليـــــكم سعيدة

بتحصيل علمي مصدره محتوى كتاب

بين اجــتهاد وجِـــد يرفــع رصيــده

منـكم وطنكم معـه أهلكم والأحباب

نــبـي المــزيد وحققوا ما نــريده

حلم الوطن فيكم وصول أصعب هضاب

بــهـِـمة شموخ (طويق) فيكم أكيــده

ولـمربيي الأجـْـيال.. تقدير واعجـاب

الله لهـم تــــوفيق..ربـــي يــــــزيده

مهـداة مـن أبِ للأبناء.. والأصحاب

صِـدق أُمـــــنياتي ترجمتها القصيدة

و للــعـلم أهمــــــيات كبـــرى وأسباب

واقـرأ طلبها الله من أشرف عبيـــده ﷺ

دمتم بِود

*شاعر ومبادر وطني ومجتمعي

‏Alaatib@