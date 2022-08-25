دائماً ما يجد البشر الكثير من الشقاء والتعب والآلام في حياتهم، وهذا يعود لطبيعة فكرهم.. فالحياة مرتبطة بأفكارك، ومعتقداتك هي وحدها التي تجعل حياتك ذات طابع وطعم مختلف، وخير هدية تقدمها لنفسك أن تبني أفكاراً إيجابية وروحاً مبتسمة، ولكن هناك سمات لا يتخلق بها إلا من يمتلكون شعور الرضا؛ منها ألا تحاول إرضاء الناس دوماً، وتعلم الاعتذار، ولكن لا تعتذر دائماً، ومن الجميل أن تحب نفسك ولكن دون أنانية.مارس طقوسك الخاصة وافعل ما تحب، وقدر ذاتك وعززها بالمكافآت فهي تستحق، وحاول المحافظة على أسلوب حياتك الصحية بالموازنة بين الأكل والنوم والرياضة، وابتعد عن اللوم والمتذمرين وأصحاب الطاقات السلبية، ولا تقتل نفسك بمقارنتها بالآخرين، واستشعر النعم والتمسها كي لا تفتقدها جميعاً، وجميل أن تحاسب نفسك، والأجمل أن تسامحها إذا أخطأت فأنت لست ملاكاً.وبذلك تستطيع أن تحقق لنفسك الرضا والسلام مع الحياة.. كن أنت، وخذ نفساً عميقاً واستمع للموسيقى واعمل بجد.. الحياة جميلة تستحق أن نعيشها.