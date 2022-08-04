ديننا الإسلامي الحنيف دين الحب والتسامح والوئام، ونحن السعوديين متبعون لديننا نتصف بالكرم والسخاء والتكريم، فنحفز من أعماقنا وحبنا من يعملون معنا؛ سائقاً أو حارساً أو عاملاً أو خادمة.لقد أعجبني كثيراً ما قامت به بعض العائلات من مختلف مناطق مملكتنا الحبيبة من تكريم العمالة لديهم عند مغادرتهم النهائية لبلدهم بعد قضاء اعوام عديدة، لقد انتقل التكريم من القطاعات إلى المنازل، وتلك لفتة حانية تعبر عن الحب الكبير في قلوبنا، لفتة انسانية تحولت من فردية إلى جماعية، انتشرت في الآونة الأخيرة في كل المدن السعودية.. إنه الوفاء للأوفياء، لمن زرعوا في قلوبنا الحب.