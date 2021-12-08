من أبرز أسباب قيام حياة زوجية وجود السكن النفسي، حتى آدم في الجنة استوحش واحتاج إلى حواء ليسكن إليها، ولكن للأسف تطلعنا وسائل الإعلام بين فينة وأخرى بويلات لم نكن نسمع بها، وما كانت يوما مألوفة لبني الإنسان عامة.لعل من أهم أهداف الحياة الزوجية حفظ الآخر، والمحافظة عليه، وما حدث من قتل لإحدى الزوجات مؤخراً كارثة تهدد استقرار الحياة الزوجية مستقبلاً، وهدم لأهم معانيها ومقوماتها على جميع الأصعدة، ولا شك أنها فاجعة لكلتا العائلتين وخطر يهدد استقرار الحياة الزوجية، فهل السبب حالة نفسية أم غياب العقل؟يجب عقد دورات للجنسين قبل الزواج لا تقل عن شهر، ليتسنى لكل منهما فهم دوره وواجباته في الحياة بعد الزواج، وأقترح أن يكون لكلا الزوجين فحص خاص بالحالة النفسية، وما يغيب العقل وما شابه ذلك.