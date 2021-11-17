ذكرى البيعة معبدة بالعطاء والانتماء.. سبع سنبلات زُرعت.. وبيد كريمة من سابع ملك سُقيت.. في كل عام العطاء يزيد.. والأمة عن خطى الولاء لا تحيد.. كنز من الإنجازات لا ينقضي.. وبحر من العطاء لا ينتهي.. في علوم الفضاء نحن محلِّقون.. وفي قضايا التصحر والمناخ مؤسسون.. وفي السياسة متوازنون.. وفي قضايا المرأة والحقوق عادلون.. وفي إغاثة المنكوبين والمظلومين سبَّاقون.. ومبتعثونا في محافل العلوم متميزون.. وفي الاستثمار الداخلي جادون.. وفي السياحة والترفيه والرياضة فاعلون.. وفي التعليم معلمون.. شبابنا وبناتنا في أعمالهم ناجحون.. مع جائحة العصر متميزون.. وطننا ومواطنونا على سلم الأولويات مقدمون.. كل هذا في ظل رؤية سديدة نحن إليها بخطى ثابتة سائرون.. هذا بعض من شلال دافق لا ينتهي.. فحمداً لله على نعمة لا تنقضي.