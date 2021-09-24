قوية شامخة على مر السنين
قوية أبية يا مملكة
قوية بيومنا الواحد وتسعين
من عهد المؤسس سطع نورك
بين الأمم أثبت وجودك
ومن يومها حنا بعز وتمكين
قوية بيومنا الواحد وتسعين
المجد يشوف الجزيرة موحدة
على القران وسنة الهادي الأمين
ومن يخاف الله والحق مسلكه
يستحق يكون أمام المسلمين
وانت سرت على خطى جدودك
وجنيت ثمار صبرك وصمودك
ومن يومها وحنا بعز وتمكين
وقوية بيومنا الواحد وتسعين
قلتها يا الفارس كلمة معلنة
كلمة أغلى من الذهب الثمين
مملكة عربية سعودية مسلمة
تخدم البيتين سنين وسنين
وكل من زارك يقول الله يصونك
والنصر يا رب على اللي يعادونك
ومن يومها وحنا بعز وتمكين
وقوية بيومنا الواحد وتسعين
ديرتي بين الدير انت مفخرة
بيت الله في حماه ثم السعوديين
ميزة وهبها سبحانه ومكرمة
والحمد والشكر لك إله العالمين
اليوم ذكرى بطولاتك والملحمة
نرويها للسامعين والحاضرين
سيفين ونخلة شعار المملكة
ونشيده يرددها شعبك والملايين
والملك ومن عقبه شعبك يصونك
وبالدم والروح والمال يفدونك
ومن يومها وحنا بعز وتمكين
وقوية بيومنا الواحد وتسعين
علومنا بالفزعات علوم المرجلة
وجيشنا بالنوازل قط ما يلين
يا رب عساك تحميه لنا تحفظه
وترحم شهيد الواجب يا رب آمين
قوية أبية يا مملكة
قوية بيومنا الواحد وتسعين
من عهد المؤسس سطع نورك
بين الأمم أثبت وجودك
ومن يومها حنا بعز وتمكين
قوية بيومنا الواحد وتسعين
المجد يشوف الجزيرة موحدة
على القران وسنة الهادي الأمين
ومن يخاف الله والحق مسلكه
يستحق يكون أمام المسلمين
وانت سرت على خطى جدودك
وجنيت ثمار صبرك وصمودك
ومن يومها وحنا بعز وتمكين
وقوية بيومنا الواحد وتسعين
قلتها يا الفارس كلمة معلنة
كلمة أغلى من الذهب الثمين
مملكة عربية سعودية مسلمة
تخدم البيتين سنين وسنين
وكل من زارك يقول الله يصونك
والنصر يا رب على اللي يعادونك
ومن يومها وحنا بعز وتمكين
وقوية بيومنا الواحد وتسعين
ديرتي بين الدير انت مفخرة
بيت الله في حماه ثم السعوديين
ميزة وهبها سبحانه ومكرمة
والحمد والشكر لك إله العالمين
اليوم ذكرى بطولاتك والملحمة
نرويها للسامعين والحاضرين
سيفين ونخلة شعار المملكة
ونشيده يرددها شعبك والملايين
والملك ومن عقبه شعبك يصونك
وبالدم والروح والمال يفدونك
ومن يومها وحنا بعز وتمكين
وقوية بيومنا الواحد وتسعين
علومنا بالفزعات علوم المرجلة
وجيشنا بالنوازل قط ما يلين
يا رب عساك تحميه لنا تحفظه
وترحم شهيد الواجب يا رب آمين