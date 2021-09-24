قوية شامخة على مر السنينقوية أبية يا مملكةقوية بيومنا الواحد وتسعينمن عهد المؤسس سطع نوركبين الأمم أثبت وجودكومن يومها حنا بعز وتمكينقوية بيومنا الواحد وتسعينالمجد يشوف الجزيرة موحدةعلى القران وسنة الهادي الأمينومن يخاف الله والحق مسلكهيستحق يكون أمام المسلمينوانت سرت على خطى جدودكوجنيت ثمار صبرك وصمودكومن يومها وحنا بعز وتمكينوقوية بيومنا الواحد وتسعينقلتها يا الفارس كلمة معلنةكلمة أغلى من الذهب الثمينمملكة عربية سعودية مسلمةتخدم البيتين سنين وسنينوكل من زارك يقول الله يصونكوالنصر يا رب على اللي يعادونكومن يومها وحنا بعز وتمكينوقوية بيومنا الواحد وتسعينديرتي بين الدير انت مفخرةبيت الله في حماه ثم السعوديينميزة وهبها سبحانه ومكرمةوالحمد والشكر لك إله العالميناليوم ذكرى بطولاتك والملحمةنرويها للسامعين والحاضرينسيفين ونخلة شعار المملكةونشيده يرددها شعبك والملايينوالملك ومن عقبه شعبك يصونكوبالدم والروح والمال يفدونكومن يومها وحنا بعز وتمكينوقوية بيومنا الواحد وتسعينعلومنا بالفزعات علوم المرجلةوجيشنا بالنوازل قط ما يلينيا رب عساك تحميه لنا تحفظهوترحم شهيد الواجب يا رب آمين