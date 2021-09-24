بلادنا بلادنا منار الهدى والأمان
بلادنا يا بلاد العز يا فخر الرجال
بلادنا يا رؤيتنا وعشقنا والخيال
بلادنا يا جنة الأمن والأفعال
بلادنا يا تحفة الكون والجمال
بلادنا يا قبلة الأمه في جميع الأحوال
بلادنا يا بلاد الحكمة والابتهال
بلادنا أرضك عز وشرف وانتصار
بلادنا يا تناهيدي وعشقي والخيال
بلادنا بالعلم تسلحت وبالهدى وهبت الكمال
بلادنا يا فخر شعبك بقادتهم الشجعان الأحرار
بلادنا لا تسألينا كم نحبك فليس لحبك مقياس ثقال
بلادنا لا تقولي إلى متى نعشقك
لأن عشقي سيظل حتى تودعنا الأنفاس لخالقها العلي المتعال
بلادنا يا دارنا نفديك بأرواحنا ودمائنا
ونقدم ولاءنا وطاعتنا لمليكنا وولي عهده المبدع ابن الأبطال
بلادنا يا بلاد العز يا فخر الرجال
بلادنا يا رؤيتنا وعشقنا والخيال
بلادنا يا جنة الأمن والأفعال
بلادنا يا تحفة الكون والجمال
بلادنا يا قبلة الأمه في جميع الأحوال
بلادنا يا بلاد الحكمة والابتهال
بلادنا أرضك عز وشرف وانتصار
بلادنا يا تناهيدي وعشقي والخيال
بلادنا بالعلم تسلحت وبالهدى وهبت الكمال
بلادنا يا فخر شعبك بقادتهم الشجعان الأحرار
بلادنا لا تسألينا كم نحبك فليس لحبك مقياس ثقال
بلادنا لا تقولي إلى متى نعشقك
لأن عشقي سيظل حتى تودعنا الأنفاس لخالقها العلي المتعال
بلادنا يا دارنا نفديك بأرواحنا ودمائنا
ونقدم ولاءنا وطاعتنا لمليكنا وولي عهده المبدع ابن الأبطال