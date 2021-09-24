بلادنا بلادنا منار الهدى والأمانبلادنا يا بلاد العز يا فخر الرجالبلادنا يا رؤيتنا وعشقنا والخيالبلادنا يا جنة الأمن والأفعالبلادنا يا تحفة الكون والجمالبلادنا يا قبلة الأمه في جميع الأحوالبلادنا يا بلاد الحكمة والابتهالبلادنا أرضك عز وشرف وانتصاربلادنا يا تناهيدي وعشقي والخيالبلادنا بالعلم تسلحت وبالهدى وهبت الكمالبلادنا يا فخر شعبك بقادتهم الشجعان الأحراربلادنا لا تسألينا كم نحبك فليس لحبك مقياس ثقالبلادنا لا تقولي إلى متى نعشقكلأن عشقي سيظل حتى تودعنا الأنفاس لخالقها العلي المتعالبلادنا يا دارنا نفديك بأرواحنا ودمائناونقدم ولاءنا وطاعتنا لمليكنا وولي عهده المبدع ابن الأبطال