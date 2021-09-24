مع إشراقة ذكرى يوم وطنيتضيء أنوار المجديوم نجدد فيه الولاءلوطن سكن في أحداقناووقع في قلوبنا حباً يفوق الحبوطن يعيش في شراييننا ويسمو في عزة وشموخفالانتماء إلى الأرض المطهرة عبادةيحمد عليها الطائفون بالبيت العتيقوالواردون على مسجد رسول الأمةوإن الاحتفال باليوم الوطني اعتزازبراية امتزجت أفراحه بوطنيةأهل الأرض الطيبة التي اغتسلت بطهارة ترابهالمعطر برائحة العشق لوطن عظيماليوم الوطني تاريخ مجيديشهده القاصي والدانيوتعهدت أجياله أن تُلبسهقلادات النصر والفرحةلا تقف عند حدود المجاراة والفخرحتى تصبح منارات هذا البلد نبراسا للسلامويحتفل به السعوديون في أصقاع العالموتعبير الناس عن مدى حبّهملبعضهم البعض ولولاة أمرهمويعكس ذلك عمق محبتهم للقيادة الرشيدةالقيادة التي سجل التاريخُ الوطنيّمواقفها النبيلة في الوطن العزيزوالموعظة بأهمية اليوم الوطنيوتذكير للأجيال القادمة بإنجازاتمن سبقوهم من الأفذاذ في تكوين ونشأة هذا البلد الطيبوالحرص على غرس القيم الحضاريةفي نفوسهم للسير بهذا الوطن على الخطى الثابتةورسم أفضل الصور المشرقةالتي تحمل عنوان الفخر والسموفي المحافل الدوليّةونشر الوعي بمذاهب الوسطية والدعوة للسلاموضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنيةوإبرازها بفعاليات اليوم الوطنيفي قوالب صادقة.