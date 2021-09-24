مع إشراقة ذكرى يوم وطني
تضيء أنوار المجد
يوم نجدد فيه الولاء
لوطن سكن في أحداقنا
ووقع في قلوبنا حباً يفوق الحب
وطن يعيش في شراييننا ويسمو في عزة وشموخ
فالانتماء إلى الأرض المطهرة عبادة
يحمد عليها الطائفون بالبيت العتيق
والواردون على مسجد رسول الأمة
وإن الاحتفال باليوم الوطني اعتزاز
براية امتزجت أفراحه بوطنية
أهل الأرض الطيبة التي اغتسلت بطهارة ترابه
المعطر برائحة العشق لوطن عظيم
اليوم الوطني تاريخ مجيد
يشهده القاصي والداني
وتعهدت أجياله أن تُلبسه
قلادات النصر والفرحة
لا تقف عند حدود المجاراة والفخر
حتى تصبح منارات هذا البلد نبراسا للسلام
ويحتفل به السعوديون في أصقاع العالم
وتعبير الناس عن مدى حبّهم
لبعضهم البعض ولولاة أمرهم
ويعكس ذلك عمق محبتهم للقيادة الرشيدة
القيادة التي سجل التاريخُ الوطنيّ
مواقفها النبيلة في الوطن العزيز
والموعظة بأهمية اليوم الوطني
وتذكير للأجيال القادمة بإنجازات
من سبقوهم من الأفذاذ في تكوين ونشأة هذا البلد الطيب
والحرص على غرس القيم الحضارية
في نفوسهم للسير بهذا الوطن على الخطى الثابتة
ورسم أفضل الصور المشرقة
التي تحمل عنوان الفخر والسمو
في المحافل الدوليّة
ونشر الوعي بمذاهب الوسطية والدعوة للسلام
وضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية
وإبرازها بفعاليات اليوم الوطني
في قوالب صادقة.
تضيء أنوار المجد
يوم نجدد فيه الولاء
لوطن سكن في أحداقنا
ووقع في قلوبنا حباً يفوق الحب
وطن يعيش في شراييننا ويسمو في عزة وشموخ
فالانتماء إلى الأرض المطهرة عبادة
يحمد عليها الطائفون بالبيت العتيق
والواردون على مسجد رسول الأمة
وإن الاحتفال باليوم الوطني اعتزاز
براية امتزجت أفراحه بوطنية
أهل الأرض الطيبة التي اغتسلت بطهارة ترابه
المعطر برائحة العشق لوطن عظيم
اليوم الوطني تاريخ مجيد
يشهده القاصي والداني
وتعهدت أجياله أن تُلبسه
قلادات النصر والفرحة
لا تقف عند حدود المجاراة والفخر
حتى تصبح منارات هذا البلد نبراسا للسلام
ويحتفل به السعوديون في أصقاع العالم
وتعبير الناس عن مدى حبّهم
لبعضهم البعض ولولاة أمرهم
ويعكس ذلك عمق محبتهم للقيادة الرشيدة
القيادة التي سجل التاريخُ الوطنيّ
مواقفها النبيلة في الوطن العزيز
والموعظة بأهمية اليوم الوطني
وتذكير للأجيال القادمة بإنجازات
من سبقوهم من الأفذاذ في تكوين ونشأة هذا البلد الطيب
والحرص على غرس القيم الحضارية
في نفوسهم للسير بهذا الوطن على الخطى الثابتة
ورسم أفضل الصور المشرقة
التي تحمل عنوان الفخر والسمو
في المحافل الدوليّة
ونشر الوعي بمذاهب الوسطية والدعوة للسلام
وضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية
وإبرازها بفعاليات اليوم الوطني
في قوالب صادقة.