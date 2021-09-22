رفع رئيس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الأستاذ الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية.

وأكد أن اليوم الوطني مناسبة عظيمة نستذكر من خلالها التاريخ المجيد الذي كَتبهُ بعزمٍ وجَلدٍ وثبات مؤسس البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيّب الله ثراه- معلناً منذ ذلك الحين بناء وطنٍ متّحد الصفوف، مَتينٌ المبادئ، لينطلق أبناؤه البررة في نهضته المباركة، وما نلمسه ونعيشه في عصرنا الحاضر من تقدّم متسارع يؤكد طموح القيادة في المضي بعزم نحو الارتقاء بمقوماته ومؤسساته لتحقيق تنمية مستدامة تتواءم ورؤية 2030 التي عُنيت بصناعة مستقبلٍ باهر لهذا الوطن عبر تطويرٍ متكاملٍ وشامل لكافة قطاعاته.

وفي ذات الصدد رفع شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على الخطط المدروسة والدقيقة التي ساهمت بوضوح في نجاح مسيرة التعليم لتحقق نتائجها المرجوة بحصد الطلاب والطالبات أعلى النتائج مع الحفاظ على سلامة أبناء الوطن دون أن تتأثر مسيرتهم العلمية، وما تأتى ذلك إلا بالجهود المباركة والمستمرة لوزير التعليم، والتي تعكس مدى حرصه على ترجمة طموح القيادة حفظها الله بتطوير التعليم وتمكين الرؤى الخلّاقة من صناعة تنمية مستدامة في هذا القطاع المهم.

وأشار إلى أن اليوم الوطني يؤكد بجلاء عِظَم وأهمية الانتماء والولاء لوطن وقادة حرصوا على إرساء الأمن وحافظوا على مكتسبات هذه الأرض، وساهموا في النهضة الحضارية التي تعيشها بلادنا الغالية في عصرها الحديث، والذي ترسمه بوضوح وقوة الرؤية المباركة 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمين، لتكون أنموذجا عصريا يرتكز على أسس رصينة، تمكّنها من تحقيق التنمية والتطوير، وتسهم في دعم طاقات شباب الوطن وبناته، وترجمة ابتكاراتهم وإبداعاتهم ودعمهم علمياً وعملياً، داعياً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها، ونماءها وازدهارها، وأن يحفظ الله قادتها وشعبها.



رئيس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الأستاذ الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي